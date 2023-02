Alberto Núñez Feijóo y Pablo Casado comieron juntos este miércoles en Madrid, en los aledaños de la Plaza de Oriente. El encuentro, adelantado por El País y que confirman fuentes de Génova se produce justo cuando se cumple un año de la caída política del que fuera presidente del PP.

El almuerzo, dicen en Génova, es una prueba más de la “relación fluida” que ambos mantienen, a pesar de que estaba prevista para finales del próximo año y no se ha celebrado hasta ahora. Fuentes de la dirección nacional insisten en que Feijóo y Casado han compartido “reflexiones” a lo largo del año, y enmarcan este encuentro “dentro de la normalidad y respeto” que se tienen.

Sin embargo, como publicó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, en el entorno de Casado aseguran que los contactos con la actual dirección no son tan habituales. De hecho, el PP ni siquiera advirtió al exlíder conservador del encuentro previsto en la ciudad de Valencia hace semanas entre los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy al que Casado no fue invitado porque no tiene experiencia de gobierno. En todo caso, personas de la confianza de Casado reconocieron que “al menos” habría esperado una llamada.

Este lunes, desde el partido se desmarcaron de la efeméride. “No miramos por el retrovisor, pensamos en el presente y en el futuro. Y lo que vemos es un partido unido, vemos ilusión, es lo que nos dice el pulso de la calle”, afirmó Sémper al referirse a Casado.

En la dirección nacional no concretan nada sobre su futura rehabilitación y si será posible verle en actos de la campaña. Como publicó este diario, lo que está descartado es que sea de cara a la campaña de mayo porque en el entorno de Alberto Núñez Feijóo entienden que “lo principal” es proteger a los territorios que van a las elecciones y que no sufran alteraciones de ningún tipo, pensando especialmente en Madrid.

Aún así, el portavoz aseguró que “las puertas de la sede están abiertas a todos los militantes”, “singularmente a quien ha sido presidente del partido”. “Así lo afrontaremos en el futuro”, dijo Sémper, evitando dar detalles.