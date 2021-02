Gustavo Galán, abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha asegurado a EFE este jueves que su cliente entregará en un futuro indeterminado nuevas "grabaciones o documentos" a la Justicia en el marco de diversas investigaciones relacionadas con la financiación ilegal del PP que están todavía en marcha.

Galán ha respondido así a la pregunta de cuándo pondrá Bárcenas en manos de la Justicia una supuesta grabación en la que puede escucharse al fallecido tesorero del PP Álvaro Lapuerta detallar entregas de dinero mensuales a miembros del partido, supuestamente sobresueldos con dinero negro, entre ellos Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Se hará "en las piezas que correspondan", ha dicho este jueves.

"No tiene por qué ser en esta pieza que se va a juzgar la semana que viene. De todos modos, hay que tener en cuenta que él ha dispuesto de mucha documentación que se reservó y le han sustraído. No lo digo yo, es lo que se instruye en la Operación Kitchen", ha añadido Galán.

"No puedo adelantar si Luis dispone de documentación que vincule alguna donación con concesiones o concursos concretos adjudicados desde administraciones gestionadas por personas del PP -según el letrado-, pero debo decir en descargo de las empresas generalmente citadas en este caso que ni mucho menos entregaron cantidades con ese fin". Y ha añadido: "¿Puede haber algún caso de alguna comisión finalista? Eso no se va a enjuiciar aquí, se enjuiciará en el contexto del caso sobre ese tipo de comisiones que todavía está en fase de instrucción. Ahora es adelantar mucho".

Gustavo Galán, abogado defensor de Luis Bárcenas desde hace poco más de un mes y medio, ratificaba este jueves que el expresidente Mariano Rajoy era conocedor del pago de sobresueldos con dinero B, de acuerdo a lo afirmado por su cliente en un escrito que ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción. En ese escrito, Bárcenas "refiere una conversación que tiene con Rajoy, en el despacho de don Mariano, a principios de 2009, sobre lo que se va a enjuiciar a partir del lunes que viene", en referencia a la vista oral por el llamado caso por la caja B del PP, ha declarado Galán.

Bárcenas asegura que el expresidente del Gobierno y líder del PP Mariano Rajoy se deshizo en una máquina "destructora de papeles" de la documentación que reflejaba la contabilidad en B del partido, sin saber que él guardaba copia. Así lo relata en una carta enviada a la Fiscalía Anticorrupción, a la que ha tenido acceso Efe. En ella narra que conoció que Rajoy había destruido esa documentación cuando él le mostró en su despacho en 2009 la copia que conservaba de esa contabilidad opaca y de la que gran parte, asegura, le fue después sustraída del estudio de su mujer cuando él estuvo en prisión preventiva, un robo que ahora se investiga en la pieza Kitchen del caso Villarejo.

Ha sido, precisamente, "el desasosiego" que le ha causado saber que su partido le espió y robó documentación, según los indicios que existen en ese sumario, el de la Operación Kitchen, lo que ha llevado a Luis Bárcenas a volver a colaborar con la Justicia, según su abogado defensor.

El próximo día 8 comenzará a celebrarse en la Audiencia Nacional el juicio sobre la caja B del PP por delitos fiscales derivados, sobre todo, de los posibles pagos con dinero negro de las reformas de la sede de la calle Génova en 2007. Entre los testigos que acudirán estará el propio Rajoy, el expresidente José María Aznar o la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

"Luis no quiere cargar contra el PP, sino contar su verdad, lo que él vivió, sobre todo en 2009 con las presiones que tuvo -señala Galán a EFE-. Como bien dicen algunos representantes del PP, se trata de una cuestión que afecta a personas anteriores y quizá deben responder de esas conductas, o no, porque haya transcurrido demasiado tiempo". En todo caso, el abogado ha aclarado que la de Bárcenas no es una estrategia para reducir condena: "Ya ha cumplido cuatro años y medio y ya puede acceder al tercer grado, no tiene lógica esa finalidad".

"Mi recomendación a Luis es que no puede estar callado, ha estado muchos años así, pero eso tiene un coste de imagen. Se ha llegado a alimentar una imagen de Luis y de su mujer que no es real. Puede haber cometido errores, lo reconoce. Pero además es que en julio del año 2013 ya inició una determinada línea" y ahora debe seguir cooperando, según su letrado.