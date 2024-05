Día fundamental en el programa Pasapalabra, cuando Óscar se ha llevado el bote de 1.816.000 euros. La alegría corría a raudales por el plató de Antena 3, convirtiendo en campeón a uno de los concursantes más queridos.

La historia de ‘Pasapalabra’ se remonta al año 2000, cuando el programa debutó en Antena 3 con Silvia Jato como presentadora. Durante los primeros años, el concurso se convirtió en un auténtico fenómeno de audiencia, gracias en gran parte a la habilidad de los concursantes para resolver los complicados acertijos que se les planteaban en el famoso Rosco.

Se trata de una de las cifras más altas de la historia del formato, Rafa Castaño, quien el 16 de marzo de 2023 se hizo con el bote de más de dos millones de euros, todo un récord.

Óscar Díaz tenía por delante una sola letra en ‘El Rosco’, la F: "Apellido del arquitecto que diseñó la Villa Wenhold, en la ciudad alemana de Bremen". Tras unos instantes en el que la tensión se palpaba en el ambiente, este dijo: "Emil Fahrenkamp".

"¡Sííííííííí!", gritó Roberto Leal, haciendo así oficial la esperada noticia: Óscar Díaz se proclamaba ganador de Pasapalabra y se hacía con el bote valorado en casi dos millones de euros.

"Ni siquiera he pensado en su obra, pero claro, había que decir algo", confesaba el madrileño cuando Roberto Leal le preguntó si se sabía esa última palabra. Moisés Laguardia, para el que Óscar Díaz tuvo unas cariñosas palabras -"El hecho de haber compartido tantos programas contigo para mí es la hostia"-, quiso felicitar al que ha sido su rival durante tanto tiempo, pero sobre todo al que se ha convertido en su amigo: "Te propusiste llegar a 25 palabras y al final lo has conseguido. Hay mucho trabajo detrás, así que me alegro un montón por ti".

El programa se para

Tras ganar el Rosco Óscar habló con su madre Conchi, que estaba muy emocionada por la gesta de su hijo, pero lo que vino después fue aún más emocionante: una declaración absoluta de amor.

El equipo de Pasapalabra sorprendía al concursante al hacer que su mujer, Patricia, apareciera en el plató a través de una videollamada.

“Esto es un sueño”, ha asegurado Patricia, que ha destacado el mucho estudio y esfuerzo que supone esta gesta. “Yo le llamaba: mi opositor, porque no descansaba ni los fines de semana”. La mujer de Óscar ha revelado los sacrificios que ha tenido que hacer y que ella ha visto día a día.

Sin embargo, ahora ha comprobado que ha valido la pena. Óscar ha querido poner el toque romántico con una preciosa declaración: “Sabes cuanto te quiero, pues ahora espero demostrártelo un poquito mejor”