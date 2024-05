El nuevo truco para saber si un radar de velocidad fijo está o no activo

Los radares de velocidad que pueblan las carreteras españolas son bastante temidos, pero a la vez son fundamentales para que a quienes les gusta pisar mucho el acelerador bajen la velocidad y de esta manera no pongan en peligro a otros conductores.

Si viajas este verano seguramente hayas planificado tu trayecto con una hora de salida concreta o con paradas cada cierto tiempo, pero si hay algo que tampoco se te puede olvidar antes de empezar tu viaje es la presencia de radares en la carretera, ya que dependiendo del destino al que te dirijas puedes encontrarte con alguno de los que más multas pone en toda España. A pesar de ser un radar fijo y que contar con señalización que avisa a los conductores de su presencia, el radar ubicado en el kilómetro 74,7 de la A-381 (Cádiz) es el que más sanciones por exceso de velocidad puso durante 2022, en concreto 79.258, lo que supone prácticamente unas 217 multas por día.

Cambios importantes en los radares en España

La temida presencia de radares de tráfico en las vías circulatorias presenta una novedad importante para los conductores españoles. Una orden ministerial modifica el control metrológico de estos aparatos y hace que cambie su homologación.

Hasta ahora tanto los radares fijos como los móviles que coloca la DGT siguen la norma del 5 y del 7 para determinar cuándo hay sanción o no. Cuando la velocidad no supera los 100 km/h, el margen de tolerancia es de +/-5 km/h en los radares fijos y del +/-7 km/h en los móviles. Para las mediciones que superen los 100 km/h, +/-5 o +/-7 %.

Con la nueva orden ministerial, el margen para los radares fijos de instalación estática en mediciones inferiores de 100 km/h es de 3 km/h, mientras que en las superiores es del 3%.

Por su parte, los radares móviles pasarán a tener un error máximo de 5 km/h para mediciones que no excedan los 100 km/h y de un 5% para situaciones en las que se superen.

Cómo saber si un radar está activo o no

No todos los radares fijos que hay en las carreteras españolas están activos. Se supone que una de cada tres cajas está inactiva (no tiene cámara dentro) porque la DGT no dispone de tantos aparatos controladores, por lo que los va cambiando de sitio.

Es muy sencillo saber si uno de estos cinemómetros está o no activo. Basta con observar con detenimiento la caja, aunque lo mejor es que lo haga el copiloto porque en caso contrario podríamos despistarnos y tener un accidente de tráfico.

El truco viene al observar los agujeros de las cajas y ver si dentro está la lente. En el caso de que no haya nada visible, el radar no estará dentro de ese habitáculo, aunque hay que recordar que la DGT los va cambiando cada cierto tiempo, por lo que no hay que fiarse en exceso y pasar respetando los límites de velocidad.