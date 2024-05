EEUU aprueba un proyecto de ley contra el "antisemitismo" a raíz de las protestas universitarias

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este miércoles un proyecto de ley contra el antisemitismo ante el auge de las protestas propalestinas en los campus universitarios del país durante las últimas dos semanas y que han dejado ya más de un millar de detenciones.

Este proyecto, de ser aprobado en el Senado, obligará al Departamento de Educación a aplicar las leyes federales contra la discriminación y a usar una definición de antisemitismo propuesta por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, según ha publicado la cadena de televisión estadounidense CNN.

La votación se ha saldado con 320 votos a favor y 91 en contra --entre estos se encuentran 70 demócratas y 21 republicanos, quienes tienen mayoría en esta cámara--; entre los detractores del proyecto de ley se asegura que la ley podría dar lugar a problemas de censura.

De hecho, el representante demócrata por Nueva York Jerry Nadler ha reconocido el problema del antisemitismo al mismo tiempo que ha criticado esta legislación por ser "demasiado amplia".

"No hay excusa para el fanatismo, las amenazas o la violencia dirigida contra nadie, en ningún lugar, y es imperativo que nos enfrentemos a la plaga del antisemitismo, y el Congreso puede ayudar, pero esta legislación no es la respuesta. El discurso crítico con Israel por sí solo no constituye discriminación ilegal. El proyecto de ley es demasiado amplio", ha asegurado durante su intervención.

Además, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha pedido a los legisladores oponerse al proyecto al considerarlo innecesario debido a que las leyes federales ya prohíben la discriminación y el acoso de carácter antisemita, y que podría coartar la libertad de expresión en las universidades.

La Casa Blanca, por su parte, ha mostrado su total apoyo a la legislación, destacando que se trata de un esfuerzo del presidente estadounidense, Joe Biden, para crear la "primera Estrategia Nacional de Lucha contra el Antisemitismo".

De hecho, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha resaltado que Biden es el presidente que ha hablado "con más firmeza" contra el antisemitismo.

Por último, ha resaltado que la Adminsitración Biden ha realizado más de un centenar "de nuevas acciones" contra este tipo de discursos antisemitas.

La aprobación de este proyecto llega en un momento en el que la Universidad de Columbia se ha convertido en el epicentro de las protestas propalestinas en Estados Unidos, que se han extendido a numerosas universidades por todo el país con acciones como acampadas en los campus e incluso el atrincheramiento en los edificios.