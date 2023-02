Cuando estaban más que rebasada la cuenta atrás de esperanza de vida de las víctimas del terremoto del pasado día 6 en el Mediterráneo oriental, dos pequeños hermanos, niño y niña, han vuelto a nacer entre los brazos de sus rescatadores. Bomberos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han conseguido sacarlos de los escombros de un edificio derrumbado de la ciudad turca de Nurdagui.

En medio de una escena de tremenda emoción los han excarcelado exhaustos, cubiertos de polvo, magullados, deshidratados, pero vivos. El niño, al volver al aire libre, ha despertado del letargo en el que lo tenía sumido la sed y ha roto a llorar.

Los militares se han llevado a los dos menores a la carrera y en brazos para que les den ayuda médica. Lo primero: agua. El rescate ha tenido muchos testigos que han prorrumpido en aplausos, voluntarios en los trabajos entre los cascotes y vecinos desesperados de los inmuebles que ha derribado el terrible seísmo de magnitud 7,8 que asoló el pasado lunes ciudades enteras del sur de Turquía y el norte de Siria. El balance provisional de víctimas mortales supera las 20.000.

Han precedido a este rescate muchas horas de desescombro, labores que no habían parado durante la noche. Se trabaja "centímetro a centímetro y piedra a piedra siguiendo indicios de vida en los edificios colapsados", han explicado portavoces del ministerio de Defensa. Los militares de la UME creen que la madre de estos dos niños, que aún no ha aparecido, no andará lejos.