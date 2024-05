Ser DJ a les Pitiüses: contactes, sort i públic

Anna Tur (Eivissa, 1983) ha esdevingut una de les figures més destacables de la música electrònica a Eivissa en l’última dècada. Amb una carrera de 15 anys com a DJ, Tur inclús va combinar la seva passió per la música amb la direcció d’una emissora de ràdio fins a 2020, un àmbit prou familiar per ella, ja que els seus pares provenien del món de la locució i del periodisme.

Encara que els seus inicis es remunten una dècada abans, Tur va començar a dedicar-se de manera professional a la música electrònica fa quatre anys. El seu estil musical ha experimentat diverses transicions, des del house inicial fins al tecno melòdic actual. Explica que la seva virtut és saber «llegir la pista», saber què demana el públic. Això la fa «versàtil», actuant tant en petits formats, com és l’anual festa d’una obertura d’un establiment al port de la Savina, a Formentera, com en grans esdeveniments en estadis amb 10.000 persones.

L’eivissenca no para de sumar moments inoblidables. Uns dels més destacats de la seva carrera va tenir lloc fa unes setmanes a Melbourne, Austràlia, on va ser convidada pel reconegut DJ Carl Cox a participar en l’esdeveniment Ultra Music Festival. Això, continua Tur, li fa afirmar que la situació actual de la música electrònica està en un moment increïble, marcada per una professionalització de la indústria que s’ha expandit més enllà de les tradicionals discoteques com a llocs estàtics i arraconats gràcies, entre altres factors, a l’augment de la publicitat, l’aparició de nous talents i l’aposta dels promotors.

En els seus inicis, Anna era molt «humil» i operava sense mànager, però ara veu imprescindible la seva figura gràcies a la consolidació de la professionalització del DJ: «S’han eliminat molt dels prejudicis previs que tenia la societat sobre la vida dels mateixos DJs», explica Tur, reivindicant que, a més, és un ofici que requereix un gran cuidat físic i mental. Tanmateix, és conscient dels grans i diversos reptes que s’enfronten els nous DJs que volen triomfar a Eivissa, considerada mundialment com ‘La Meca’ de la música electrònica. Destaca la importància de tenir contactes, un bon representant i, per descomptat, «una mica de sort».

En relació amb la presència femenina en el món de la música electrònica, Anna celebra que actualment hi ha molta més presència de dones que abans, però apunta que no només en els escenaris sinó en càrrecs executius, un canvi que considera molt positiu. Així mateix, remarca que el turisme no ha modificat l’escena musical d’Eivissa, sinó que la música electrònica ha sabut atraure i entretenir a una diversitat de públic.

«s’han eliminat molts prejudicis sobre els djs», explica Tur

Les habilitats clau per a tenir èxit en aquesta indústria, segons la DJ, inclouen la «formació constant, l’adaptació a les noves tecnologies»- com va passar primer dels vinils al CD- i una comunicació efectiva amb el públic.

Més enllà de l’elevada música de les discoteques, Tur treu temps pels seus passatemps. Inclou el cuidat del seu nen, la vida tranquil·la a la seva finca de Sant Rafel, on cuida els animals i manté un hort, així com la pràctica del ballet, l’exercici físic i una dieta saludable. Paradoxalment, a la seva professió, Anna aconsegueix la veritable pau interior allunyant-se de les multituds, preferint una vida més reservada, centrada en la família i del benestar personal.

Formentera: reina del ‘Flower’

Maria José Cardona, més coneguda pel seu nom artístic, DJ Padjesa, ha emergit com una figura coneguda en l’escena musical local formenterenca, gràcies a la seva capacitat per adaptar-se als desitjos del públic, a més de desenvolupar la seva faceta com a cantautora. Cardona destaca que ser DJ és per a ella un «hobby», però admet que aquesta faceta de la seva vida ha crescut significativament.

Des dels inicis de la seva carrera, DJ Padjesa ha posat un èmfasi especial en la varietat de la música que punxa. No es limita a un sol estil musical, sinó que opta per una mescla que garanteix que tots els assistents a les seves sessions trobin moments per gaudir. «Poso la música que em diuen; m’agrada que hi hagi varietat», explica.

Malgrat que el seu repertori inclou una àmplia gamma d’estils, DJ Padjesa és conscient que la música electrònica no és el principal reclam de l’illa Pitiüsa menor, especialment quan la compara amb Eivissa. «Aquí no hi ha tant de boom com a Eivissa», comenta, referint-se a la popularitat de les sessions ‘Flower’ en comparació amb l’escena electrònica. Però això no impedeix que sigui versàtil i capaç de crear una atmosfera vibrant, mantenint la pista de ball sempre activa.

Cardona també s’ha fet ressò del canvi que ha experimentat la presència femenina en el món dels DJs. «Abans veure una dona punxant era estrany, ara no ho és», reflexiona, destacant l’acceptació creixent de les dones en aquest àmbit tradicionalment dominat pels homes.

«abans veure una dona punxant era estrany, ara no ho és», reflexiona Cardona

A més de la seva passió per la música, Maria José Cardona gaudeix d’altres hobbies com cantar, tocar la guitarra i practicar esports, activitats que complementen la seva vida artística. La seva filosofia personal i professional es resumeix en la creença que «la vida amb música és molt millor».

Als nous talents que aspiren a entrar en aquest món, els ofereix un consell simple però potent: «Que s’ho passin bé». Segons la formenterenca, el gaudi personal és essencial, ja que «si tú no t’ho passes bé, la gent no s’ho passa bé». Així mateix, subratlla la importància de connectar amb l’audiència i tenir la «visió» per saber quan és el moment adequat per reproduir una cançó específica.

Una nova edat d’or

Eivissa continua consolidant-se com a capital internacional de la música electrònica, segons dades presentades per l’analista de MIDiA Research Mark Mulligan a l’International Music Summit, el passat abril a Eivissa. Segons va informar el britànic, el 2023, els ingressos de les discoteques a l’illa van augmentar, amb la venda d’entrades que va arribar als 141 milions d’euros, un 14% més respecte al 2022 i un 76% més en comparació amb el 2019. Aquest creixement es dona en un context en què el preu mitjà de les entrades també ha pujat, de 44 euros a 51 euros. A més, s’ha observat un increment en el nombre de festes per local. En un àmbit més ampli, Mulligan va destacar un renéixer global dels clubs nocturns després de la pandèmia, període que ha generat una demanda acumulada i ha donat lloc a la que ‘Pollstar’, pàgina d’esdeveniments de caràcter internacional, defineix com una nova edat d’or per a la música en directe.