Turistas en Ibiza, ¿fieles a las urnas en estas elecciones europeas?

Son muchos los extranjeros en Ibiza que se organizaron para votar por correo en los comicios del Parlamento Europeo con tal de poder disfrutar ahora de sus vacaciones en la isla sin haber desaprovechado el derecho al sufragio. Y, aunque también hay visitantes a quienes se les pasó el plazo, buena parte de los encuestados coinciden en señalar la importancia de estas elecciones y se muestran contrarios al euroescepticismo. Incluso algunos reclaman que haya más información sobre esta cita electoral. Y es que a menudo puede parecer que las instituciones europeas quedan muy lejos, a pesar de que lo que se decide en ellas es clave para los países que la integran.

Ana Paula y Mari Tejerina son dos jóvenes de Mallorca y esta es la primera vez que votan por correo. / T.E.

Horácio Neri y su pareja (prefiere no dar su nombre), de Portugal, explican que votaron la semana pasada gracias al adelanto del voto que ofrece su país, que no es lo mismo que el sufragio por correspondencia. «Fue muy fácil. Tienes que pedir votar una semana antes y te abren los puestos de votación para que puedas hacerlo», explican estos jóvenes, que pasean por el puerto con maletas y tienen previsto ir a Formentera. Neri comenta que en Portugal, las cifras de abstención en las europeas han llegado a ser muy altas en comparación con otros Estados miembros, pero tanto él como su pareja niegan que en su país haya un sentimiento contra la Unión. «Incluso a la gente más escorada a la derecha le gusta la Unión Europea. En Portugal, ningún partido político está abiertamente en contra de la UE, incluso los partidos más extremos al menos no dicen algo así en voz alta. Saben que dependemos mucho de la Unión», asegura él.

Miguel Heidelderg y su pareja, de Alemania, también han ejercido el sufragio por correspondencia. / T.E.

Grupos parlamentarios

Apunta que «realmente no se entiende cuál será el impacto de que gane un partido u otro». «No está muy claro a qué partidos europeos pertenecen los partidos nacionales», opina Neri, que añade: «Creo que no siempre defienden exactamente lo mismo que los partidos nacionales».

En un banco del puerto, Ingrid y Linda, dos amigas de Países Bajos que llegaron el miércoles, expresan que su sensación es que se ha proporcionado muy poca información sobre estos comicios, y entre esto y que están de viaje en Ibiza, no han votado, al contrario que en las elecciones nacionales, en las que siempre participan. «De repente todo fue así: primero tuvimos que votar para escoger a nuestro propio gobierno [el 22 de noviembre de 2023] y era importante para todos; y luego, unos meses más tarde, vino esto y pensamos ¡oh, pues vale! No teníamos mucha información», reconoce Ingrid. También considera que hay «cansancio» entre los holandeses por el bloqueo en la formación de gobierno que ha vivido su país tras las elecciones de noviembre: «Los partidos no pudieron formar gobierno, venimos de vivir eso en los últimos meses, así que la gente está un poco harta».

Al margen de su abstención en estas europeas, dejan claro que no son para nada favorables a un Brexit a la holandesa. E Ingrid añade: «La política europea influye en Países Bajos, pero no sabemos lo suficiente sobre ello. Las reglas de Europa son las reglas que nosotros deberíamos seguir en nuestro propio país, pero no conocemos cuáles son y la mayor parte de la gente tampoco (...) Pero creo que es bueno que haya también una política común».

No muy lejos de ellas se encuentran dos veinteañeras mallorquinas: Ana Paula y Mari Tejerina. No es la primera vez que votan, pero sí la primera que lo hacen por correo. El trámite, cuentan, les ha parecido sencillo. Tejerina señala que siempre ha seguido más o menos la misma línea política a la hora de acudir a las urnas, al contrario que Paula: «No he cambiado de forma radical, pero sí un poco», apunta.

«Lamento mucho no votar»

Pocos segundos antes de embarcar rumbo a Formentera, una mujer alemana y su hijo se muestran realmente decepcionados por no haber podido votar. Se nota que les ha dado rabia y señalan que siempre acuden a las urnas: «Intentamos votar aquí, pero no fue posible, nos dijeron que teníamos que habernos registrado para ello ya en enero. Lo lamentamos mucho, sabemos que votar es muy importante». Y es que los nacionales de otros países de la UE que residan en España y quisiesen votar aquí tenían hasta el 30 de enero para manifestar su consentimiento.

Minutos después, Miguel Heidelderg, un compatriota suyo, se muestra crítico con el sentimiento en contra de la Unión Europea, que señala que viene por parte de algunos partidos de derechas. Tanto él como su pareja han votado por correo. Siempre participan en los comicios europeos.

Un matrimonio portugués que desayuna en una terraza explica que esta vez no han votado: «La razón es simplemente que no estamos en casa. No pensamos en votar por correo. Si estuviésemos en casa, habríamos votado».

También en el puerto se encuentran Laurenz y Sylvia, de Alemania. Laurenz explica que no ha votado porque ahora está en Ibiza, pero que en condiciones normales siempre acude a las urnas.

Patrizia, Rosalba y Maurizia son tres turistas italianas y están charlando en la calle con las maletas a cuestas. Este mismo domingo vuelven a su país y tenían previsto votar de manera presencial por la tarde. Una de ellas indica que seguramente muchos de sus conciudadanos votarán a la derecha. También creen que hay una división igualada entre los defensores de la UE y los euroescépticos: «En Italia hay un fifty fifty».

