Elecciones Europeas en Ibiza, entre el pasotismo y la ignorancia

Este domingo se celebran las elecciones europeas en España y el objetivo es movilizar al electorado. Se trata de la única oportunidad para que los ciudadanos de los países que forman parte de la Unión Europea elijan a los representantes del Parlamento Europeo que ocuparán el cargo durante los próximos cinco años. Esta institución ejerce funciones como aprobar las leyes de la Unión, elegir al presidente de la Comisión Europea, o revisar las peticiones que presentan los ciudadanos.

La percepción general que ofrecieron ayer quienes paseaban por diferentes calles de Vila es que se conoce que este fin de semana hay elecciones, pero la falta de información o la desconfianza en la política limitan la voluntad de voto: «Ya con lo que se ve, hay suficiente», responde un adulto sentando en un banco de la calle de Toni Sendic. Unos pasos más adelante, en el bulevar Abel Matutes, cerca de una decena de personas prefieren no conversar escudándose en que no saben «nada del tema» o porque consideran que deberían informarse antes de hablar o votar.

«Me pillas muy verde en este tema», admite Ricardo, que lleva un año viviendo en Ibiza. Por conocer poco, prefiere no opinar al respecto, aunque es consciente de la relevancia de votar: «Es importante tener ciertas nociones de lo que quieres votar porque de eso dependerá cómo va el país», señala, antes de añadir: «Aunque luego todos hacen lo mismo. Roban todos igual».

También reconoce estar «poco puesta» en las elecciones europeas Pepita, que sabe que se celebran este domingo: «Y poca cosa más. Creo que hay un popurrí de partidos». En general, ella tiene un mayor interés por los comicios locales: «Siempre afectan más», afirma. Al preguntarle si considera que por tratarse de elecciones europeas le parecen lejanas y por este motivo le generan menos interés, responde: «Con el sistema que tenemos de formar gobierno y tal, me parece tan absurdo todo... Porque, al final, a veces quien menos votos ha obtenido tiene la sartén por el mango... Para los que no tenemos una conciencia política muy marcada, nos suena a chufla todo, que creo que lo es».

Zacarías también indica: «No soy muy de política», a pesar de tratarse de un derecho que ejerce, al menos a nivel nacional, porque afirma haber votado en las elecciones del pasado verano. Él está en la isla por trabajo y este es el motivo por el que indica que no irá a votar. Trabajará durante el fin de semana y no ha tenido tiempo de solicitar el voto por correo.

En estas elecciones se eligen 720 eurodiputados, que son 15 más que en la campaña anterior. Esta decisión se aprobó en septiembre del año pasado porque se evalúa antes de cada elección y tiene en cuenta recuentos recientes de la población. A cada uno de los 27 países de la Unión Europea le corresponde la elección de un número de eurodiputados que se determina según el censo de cada país. Por este motivo, en esta edición, a España le corresponde elegir a 61 representantes. Es el cuarto país que más eurodiputados elige, detrás de Alemania (96), Francia (81) e Italia (76).

Ante estos datos, Antonio señala: «Es muy importante que haya españoles metidos en esto y tenemos que fomentar que se mantengan». Antonio es andaluz pero vive en la isla desde hace más de cuarenta años y junto a su mujer Isabel afirma que conoce que en esta campaña se presentan candidatos ibicencos [seis en concreto] y ambos aseguran que intentarán acudir a las urnas este domingo.

En el caso de Gabriel es estudiante de segundo año de Bachillerato y conoce la fecha en que se celebran las elecciones europeas, a pesar de que en el instituto no le hayan explicado «nada», según apunta. Él no tiene pensado votar porque ahora está preocupado por los exámenes: «Pero si tuviera que votar, antes tendría que informarme, porque sé de qué va pero no sé exactamente a quién votar», señala. Desde su punto de vista, cree que «la política de España se está volviendo muy confusa. La gente que gobierna dice una cosa y luego actúa de una manera diferente, independientemente del partido que sea», indica. Afirma que trató de informarse hace unos meses y considera que «es todo un lío». Duda de si la situación que describe se da sólo en España, antes vivía en Italia y cree que allí era «prácticamente lo mismo». Para él, el gran problema es la «deshonestidad que se tiene en la política».

Guerra y cambio climático

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que cambiará tras estas elecciones, marcó seis objetivos clave para Europa cuando asumió su cargo en 2019. Entre ellos, figuraba adaptar Europa a la era digital o alcanzar el Pacto Verde Europeo para combatir la crisis climática. Estos objetivos, además de la preocupación por la estabilidad política, se asociaron a que en 2019, el anterior año de elecciones europeas, resurgiera el voto, con alrededor de un 51% de participación, según el Portal de Administración Electrónica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. En éste también se puede comprobar que desde las elecciones de 1994 se produjo un declive en el porcentaje de participación, que llegó a descender hasta el 42,6% en el año 2014.

Entre los desafíos a los que habrá que hacer frente durante los próximos años, actualmente se mantiene la preocupación por el cambio climático, el desarrollo de la inteligencia artificial, o las guerras que se dan en las fronteras europeas. Hacia éstas últimas apunta la preocupación de Silvia: «Hay que fijarse en las guerras, sobre todo. Se están produciendo muchas muertes injustas». Con su hija al lado, afirma que conoce «más o menos» que este domingo se convoca a la población española a las urnas, pero ambas tienen en cuenta su importancia: «Cada uno tiene que votar a quien crea conveniente y para un futuro mejor», apunta Carla, antes de señalar que, además de por las guerras, hay que preocuparse por «el cambio climático».

La visión internacional

Paseando por Bartomeu de Roselló, un grupo de italianos asegura que desconoce que hubiera elecciones, y por este motivo no tienen pensado votar. Con humildad, señalan que se consideran «ignorantes en este aspecto», a pesar de apuntar a que en los próximos cinco años sería «importante que aumente el salario en Italia, además de que deberían rebajarse los impuestos».

Cruzando Vara de Rey, el matrimonio de franceses formado por Vincent y Severine afirma que irá a votar: «Es un tema delicado y muy importante porque puede haber un aumento potencial de la extrema derecha en las elecciones europeas», indica Severine. Para ella, los resultados, tanto por parte de Francia como por la mayoría de países «dependerán de si la gente está dispuesta a luchar por las leyes nacionales o si serán más receptivos a la unión de Europa».

Vincent espera que en los próximos años Europa esté unida «para luchar en la parte económica contra Asia, China y los Estados Unidos», afirma, antes de concluir: «Espero que estemos unidos en cuestiones importantes como la energía, la agricultura... Por eso es importante votar».

