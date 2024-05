Michael Bibi trae a Ibiza su gira mundial 'One life' tras vencer un cáncer

El dj y productor internacional Michael Bibi traerá su esperada gira mundial 'One Life' a Ushuaïa Ibiza el viernes 20 de septiembre. Aunque el 'lineup' completo para este evento aún no se ha revelado, esta será una de las citas más esperadas del verano, ya que Bibi vuelve al icónico escenario de Platja d'en Bossa por primera vez desde que anunció que estaba libre de cáncer, después de someterse a un tratamiento para el linfoma CNS, una forma rara de cáncer cerebral y espinal, informan desde Ushuaïa Ibiza.

Con 'One Life', el dj quiere celebrar la vida y la música con los fans de todo el mundo y expresar su gratitud por el abrumador apoyo recibido durante su proceso. Tras su regreso triunfal a los escenarios en Coachella a principios de año, la gira 'One Life' comienza en Londres antes de llegar a Ibiza.

Michael Bibi debutó en Ushuaïa Ibiza en 2019 y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público con su sonido único y éxitos como 'Got The Fire', 'Garden of Groove' y 'Different Side' de 2023.