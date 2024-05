Este es el dj que ha conseguido una residencia en Ibiza después de 15 años viniendo a la isla

Ibiza es la meca de los dj de la música electrónica, es el lugar donde todos tienen que haber pinchado alguna vez en la vida. Tanto es así, que muchos profesionales prueban suerte cada temporada, hasta conseguir la codiciada residencia en un club, ese día en el que saben que el público ha venido a bailar sólo por ellos.

Por eso no es de extrañar la felicidad que muestra un conocido dj tras haber conseguido tener una residencia este verano tras 15 años vibiendo a la isla. Así lo comparte en sus redes sociales Thomas Wesley Pentz, más conocido por su nombre artístico Diplo, un dj, cantautor, compositor, rapero y productor discográfico estadounidense de 45 años que incursiona en diversos géneros del EDM y el moombahton pasando por el trap, dancehall, electro house y el hip hop.

"Es una gran oportunidad para mí tener una residencia en Ibiza por primera vez en mi vida. He estado yendo durante 15 años para prestar mi tiempo y energía a la isla y cada vez me he sentido afortunado. Este año es la primera vez. Voy a participar en una fiesta completa en mi club favorito de la isla, Pacha", explica el artista en la red social X.

Su fiesta se celebrará el último lunes de cada mes durante todo el verano: 27 de mayo, 24 de junio, 29 de julio, 26 de agosto y 30 de septiembre. En sus redes publica un vídeo en el que muestra es el tipo de energía que se puede esperar en cada show.

Diplodocus

Su apodo proviene de la fascinación que tenía cuando era niño por los dinosaurios, en particular por los diplodocus. En 2005, fundó su sello discográfico Mad Decent..

Diplo fue nominado en los Premios Grammy de 2013 en la categoría Productor del año, en música no clásica. A principios de 2013 formó junto a Skrillex el proyecto llamado Jack Ü. Es también el cofundador y líder del proyecto musical conocido como Major Lazer. Desde 2018 forma parte del supergrupo LSD y del dúo Silk City.