Día de los trabajadores en Ibiza: «Empezamos a normalizar las caravanas como vivienda digna para trabajadores»

‘Por el pleno empleo, menos jornada laboral y mejores salarios’. Este será el lema del próximo día internacional de los trabajadores, que se celebra el miércoles 1 de mayo y para el que este año los sindicatos organizadores han decidido un cambio significativo respecto a anteriores convocatorias: no habrá una manifestación por las calles de la ciudad, sino que simplemente se concentrarán a las 12 del mediodía en el parque de Paz, donde habrá actuaciones y se leerá un manifiesto. El pasado año apenas 200 personas asistieron a la manifestación de Ibiza.

Consuelo López, secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) en las Pitiusas, reconoce que en estas islas se cumple el primer requisito del lema, el del pleno empleo. «El trabajo, sobra, incluso los trabajadores pueden permitirse elegir con quién firman el contrato». Pero hay un problema, «con mayúsculas», que no aparece en el lema y que es el origen de todos los males que aquejan el panorama laboral pitiuso: «La vivienda. No viene gente de la Península a trabajar a estas islas, o viene y se vuelve, porque no encuentra techo».

«Empezamos a normalizar las caravanas o los coches como vivienda digna para los trabajadores, o incluso compartir piso con varias personas con derecho a cocina, como si en vez de trabajar llevaras vida de estudiante. Son situaciones anómalas que ya comenzamos a concebir como normales», alerta al respecto Pedro Campillo, que es una de las dos personas que dirige la gestora de UGT tras la jubilación del último secretario general, Fernando Fernández, un cargo que no se renovará «hasta noviembre de 2024 o hasta marzo de 2025».

Carga de trabajo

La escasez de trabajadores redunda en «un incremento de la carga de trabajo» de unas plantillas escuálidas porque las empresas (que no son pocas) son incapaces de encontrar mano de obra cualificada. Y eso ya no ocurre sólo en un sector: «Ya sucede en todos los de la isla», avisa López. A más carga de trabajo, además, «más bajas médicas [por accidentes, por estrés…] y una caída de la productividad». La pescadilla que se muerde la cola y cuya cabeza es la vivienda.

López advierte que «el modelo productivo de Ibiza se agota por saturación», de manera que apuesta por «poner límites» antes de que sea demasiado tarde. Pero también estima que va siendo hora de que «haya un reparto real de la riqueza», de esos «beneficios enormes que tienen algunas empresas» y que se quedan «en pocas manos, cada vez más de sociedades foráneas», en referencia a los fondos buitres que están adquiriendo a golpe de talonario numerosos negocios de la isla.

«No hay más remedio que subir los salarios», subraya la secretaria general de Comisiones Obreras, «para que la gente pueda vivir con dignidad en Ibiza», que es la tercera pata del lema de este 1º de mayo. Necesario porque «la cesta de la compra está imposible», sobre todo «los productos frescos, que están carísimos».

Campillo afirma que, dado el nivel de vida de esta isla, «una nómina no da para llegar a final de mes»

Campillo afirma al respecto que, dado el nivel de vida de esta isla, «una nómina no da para llegar a final de mes». De ahí que considere que «en Ibiza hay que ir más allá que en el conjunto del Estado» a la hora de incrementar salarios, pues los problemas ocasionados por la escasez y carestía de la vivienda y de esa cesta de la compra que sale del mercado cada vez más vacía, son aún más agudos aquí. Incluso más que en el resto de las islas de esta Comunitat Autònoma, por lo que apuesta por crear un índice de precios del consumo (IPC) propio para Ibiza, útil para ajustar los salarios a la realidad ibicenca.

Vivir en las Pitiusas es caro

Consuelo López recordó, en ese sentido, que según un estudio de la Fundación Intercoopera, dado a conocer hace dos semanas por CCOO, en Formentera se necesita un sueldo de 2.632 euros (en 14 pagas) para poder llevar una vida digna, mientras que en Ibiza esa cantidad sería de 2.470 euros, muy por encima de los 1.933 euros de Mallorca y de los 1.740 de Menorca. Así, los trabajadores formenterenses necesitan, al menos, 36.850 euros para pagar el conjunto de gastos anuales necesarios para vivir de forma digna. En el caso de Ibiza se necesitan 34.585 euros; en Mallorca, 27.066 euros, y en Menorca, 24.375 euros.

Además, un formenterés dedica al año 21.152 euros de media a vivienda; un ibicenco, 20.779 euros, mientras que un mallorquín desembolsa 14.732 euros y un menorquín, 12.636 euros. Sólo a alimentación, cada habitante de Formentera dedica 5.448 euros anuales; de Ibiza, 3.962 euros; de Mallorca, 2.490 euros, y de Menorca, 1.895 euros. La diferencia es notable.

También insta Campillo a «acabar con las jornadas laborales interminables». «Además de trabajar, una persona tiene que hacer otras cosas. Un trabajador tiene que ser feliz», sugiere, a la vez que conmina a «los políticos a dejar de pelearse y a centrarse en mejorar la calidad de vida de los empleados de las Pitiusas». Por ejemplo, de los servicios públicos, desde la Guardia Civil a la sanidad, «para que estos sean de calidad».

