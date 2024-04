Amnesia anuncia su dj residente para la fiesta Metamorfosi de este verano

Indira Paganotto volverá a Amnesia Ibiza este verano y será la residente oficial de la sala The Club Room como parte del evento Metamorfosi de Joseph Capriati. Así lo ha anunciado Amnesia en un comunicado de premsa en el que explica que Metamorfosi abre el 19 de julio y cierra el 6 de septiembre, "por lo que promete ocho viernes imperdibles de acción musical de alto nivel en el club más célebre del mundo".

La dj estará todo el verano en la fiesta de Ibiza / Amnesia

Paganotto es una de las estrellas más candentes de la escena contemporánea. La artista española tiene un sonido potente y una gran habilidad técnica como DJ, y en los últimos 12 meses ha pinchado en los clubes y festivales más importantes del mundo, además de lanzar su música en KNTXT de Charlotte de Witte, Trip de Nina Kraviz y su propio sello Artcore. Indira acaba de publicar una remezcla oficial para Depeche Mode y este verano actuará en Movement Detroit, Tomorrowland Main Stage, EDC Las Vegas y muchos otros. Tiene un gusto impecable que abarca muchos subestilos, desde la música disco de los 90 hasta el techno underground más actual. Tras el éxito de la residencia de tres semanas del año pasado, la "Psymama" invitará a una serie de artistas cuidadosamente seleccionados a pinchar junto a ella cada semana en Amnesia este verano.

"Sinceramente, me siento muy honrada por la confianza y el apoyo que he recibido de Joseph Capriati a lo largo de los años. Le estoy muy agradecida. Esto es realmente un proyecto familiar y no podría estar más orgullosa de unir fuerzas de nuevo tras el éxito del año pasado. Estoy muy orgulloso de lo que estamos creando: somos una verdadera familia", ha dicho la dj.

Las entradas ya están a la venta en la web de Amnesia.