El Consell cree «esencial» que las plataformas sean corresponsables de los anuncios ilegales de alquiler

El Consell de Ibiza considera «esencial» que las plataformas de alquiler turístico sean «corresponsables» de los anuncios que aparecen en sus portales. Así lo asegura el conseller insular de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, que destaca que ese «paso más» supondría un cambio significativo a la hora de perseguir el alquiler turístico ilegal.

Conseguir esto sería, explica, la «segunda fase» del proceso que han iniciado con Booking y Airbnb, las principales plataformas para atajar el alquiler turístico ilegal. Para conseguir que estos portales «se corresponsabilicen» de los anuncios que aparecen en sus páginas la intención es «hacer presión en Europa». «Me consta que hay una normativa que se está negociando desde hace más de un año. Como siempre pasa en Bruselas hay lobbies a favor y en contra», comenta el conseller, que recalca que el objetivo de esta normativa es que las plataformas se aseguren de que los anuncios que se publican en su portal son legales.

Hasta ahora, explica Juan, lo que responden cuando se les plantea esta petición es que no tienen forma de saber si un anuncio es legal o no. «Y tienen razón», reconoce el conseller, que explica que no tienen acceso a las bases de datos que, además, serían «muchas y de diferentes administraciones», como consells o gobiernos autonómicos, entre otras. «Parece ser que lo que quiere este reglamento es crear un registro único nacional en el que estas plataformas podrán consultar de forma automática si el anuncio tiene un número de licencia y, si es correcto, publicar el anuncio», indica. En estos momentos no bastaría con autorizar únicamente los perfiles de alojamientos que tengan un número de licencia turística. Éste, por ejemplo, podría ser inventado. Y también podría darse el caso de que se use uno legal para publicitar las reservas de varias viviendas al mismo tiempo.

Contar con esa base de datos única es básico: «En el momento en que tengan esa herramienta ya serán responsables de usarla y, si se les cuela un anuncio de un alquiler ilegal se les puede multar a ellas también». Y no sólo esto. En el caso de que los explotadores hayan encontrado la forma de burlar los controles de las plataformas, éstas podrán reclamar a quienes hayan intentado engañarles, reflexiona el conseller.

«Es una herramienta muy importante y potente. Veremos si florece. Haremos presión en Bruselas para que sea así», indica Mariano Juan, que insiste: «No se puede exigir lo que no se puede hacer, y las plataformas no pueden discriminar si los anuncios son legales o no porque no tienen acceso a una base de datos en las que puedan consultarlo».

Coautoras de publicidad ilegal

A partir de ese momento, ya no se estaría multando a los portales porque no retiren un anuncio, no faciliten información de los comercializadores de un alojamiento ilegal o no colaboren, sino que se las multaría «como coautoras de una publicidad que es ilegal porque podrían haberlo comprobado». Ahora mismo se está viviendo un cambio en la normativa que regula la colaboración de las plataformas con las administraciones y que concreta las obligaciones de estos portales cuando desde una institución competente se les pide que retiren un anuncio porque se está publicitando un alojamiento turístico ilegal. La nueva normativa europea, que los estados miembros deben ahora desarrollar, viene a establecer los protocolos y acuerdos que en los últimos tiempos había alcanzado el Consell de Ibiza con las principales plataformas, explica el conseller.

En estos momentos, destaca el conseller de Lucha contra el Intrusismo, las relaciones con las plataformas son buenas y tanto Booking como Airbnb están colaborando al retirar los anuncios cuando desde el Consell se les indica que son ilegales. El lunes 8 de abril Booking retiró el primero cuya eliminación habían solicitado los inspectores del Consell de Ibiza a través del portal para autoridades. Se trataba, en concreto del anuncio del albergue ilegal de Jesús, en el que se alquilaban, por días, doce camas en seis literas ubicadas en dos habitaciones. Dos cuartos mixtos que comparten desconocidos y en los que apenas queda espacio para pasar entre las camas. Tras la retirada, la anfitriona ha reactivado los anuncios en Airbnb, explicando que son para trabajadores a pesar de que permite el alquiler por días, lo que supone, a todas luces, que se trata de alquiler turístico ilegal.

El conseller de Lucha contra el Intrusismo confía en que otras plataformas pongan en marcha portales para instituciones parecidos al de Booking.

