Critican que Educación no diferencie en las oposiciones entre Ibiza y Formentera

La dichosa unidad administrativa que se hace a veces desde Palma entre Ibiza y Formentera sigue causando estragos, ahora entre los profesores, que cuando optan a una plaza en una oposición no especifica a cuál de las dos islas irán destinados en caso de obtenerla, según han denunciado des el sindicato STEI. Hace unos días se celebró en Palma la mesa sectorial para tratar el tema de las oposiciones a cuerpos docentes. Este año 2024, las oposiciones serán por islas, es decir las personas optan a examinarse por plazas en la isla donde los interesa ejercer. Pero esto no es igual para todo el mundo.

«Educación ha considerado Ibiza y Formentera como una sola unidad territorial, por lo cual, las personas que opten por las Pitiusas, no sabrán si tendrán destino en Ibiza o en Formentera, asegura el STEI, que considera que este hecho «discrimina a Formentera y Ibiza respecto al resto de islas a los y las docentes que se presenten aquí, puesto que no optan en una isla, sino a dos, y lo hacen ‘a ciegas’, es decir, sin saber en cuál de las dos islas obtendrán el destino una vez superado y aprobado el proceso».

Solo pasa en las Pitiusas

Esto no pasa ni en Mallorca ni en Menorca, donde cada isla es una unidad territorial. «Considerar dos islas como una única unidad perjudica en muchos aspectos. Uno de tantos, que la gente no quiera presentarse y queden plazas vacías en unas islas donde ya es difícil cubrir todas las plazas. Además, se vulneran derechos de las personas, puesto que no están en igualdad de condiciones que si se presentan en Mallorca o Menorca, donde si aprueban está garantizada una plaza allí donde han optado». «Parece que la conselleria no quiere tener en cuenta la posible conciliación de las personas de Ibiza y Formentera, que se pueden ver obligadas a cambiar de isla, o a viajar cada día en un sentido o el otro», destacan.

Esta situación es nueva, ya que hacía muchas convocatorias que las plazas salían por islas y cada docente que se presentaba, sabía si trabajaría en Ibiza o Formentera. «Volvemos años atrás con esta decisión, y volvemos a ser ciudadanos de tercera respecto al resto de islas. Además de esto, y de los perjuicios que puede suponer para los y las docentes, no colabora en la estabilidad dentro de los centros para obtener una mejor calidad educativa para nuestro alumnado», señalan desde el sindicato.

Además, aseguran que «considerar Ibiza y Formentera como una unidad territorial en este sentido, es ningunear la identidad, la realidad geográfica y humana de unas islas respecto al resto. Y no ayuda a mejorar la calidad educativa ni la satisfacción del profesorado», terminan.