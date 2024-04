Una Semana Santa «floja» en los negocios del centro de Vila

Con la finalización de la Semana Santa, la mayoría de los negocios del centro de Vila afirman que han recibido una baja afluencia de turistas durante estos días de fiesta. Sin embargo, asumen con cierta normalidad esta situación, que achacan a dos factores: lo pronto que ha caído esta festividad en comparación a años anteriores y el mal tiempo que hubo en la isla durante la semana pasada.

Una Semana Santa «floja». Ésta es la frase que más repiten los comerciantes del centro de Vila cuando se les pregunta cómo les ha ido estos días. «Floja», repiten a modo de conclusión sobre el tempranero comienzo de esta temporada turística debido a lo pronto que han caído este año estas fiestas.

Varios turistas pasean esta Semana Santa por la Marina. | TONI ESCOBAR / aarón benet parrot. eivissa

Para Nuria Doroso, dependienta de la tienda de ropa Ibiza Púnica, el hecho de que «la Semana Santa haya caído demasiado pronto» sumado «al mal tiempo durante los últimos días», ha ocasionado que el arranque de temporada en el negocio haya sido «flojo».

Por su parte, la jefa de recepción del hotel Ryans La Marina, Daniela Camusso, indica, justo después de gestionar el check-in de dos jóvenes, que han tenido «una buena ocupación, aunque no haya sido del cien por cien». Reconoce que «el año pasado vino más gente en Semana Santa ya que cayó en abril, cuando el tiempo era mejor». Otro de los factores que, según Camusso, puede explicar la menor ocupación que han tenido estos días es «el reducido número de vuelos internacionales que aún tienen como destino Ibiza». De hecho, detalla, como muestra de esto, que, hasta el momento, y a diferencia de la Semana Santa de otros años, «la mayoría» de quienes se han alojado en el establecimiento proceden de otros puntos de España.

Aficionados a la nieve

De la misma manera, el responsable del turno de mañanas del Café Montesol, Álvaro Alta,explica que han recibido «a muy pocos extranjeros». Para él, ha influido el hecho de que «haya nevado en otras partes de España», por lo que, según cree, algunas personas aficionadas a la nieve no hayan elegido Ibiza como primer destino. A pesar de esto, Alta pronostica, a partir de la próxima semana, «una subida de la clientela procedente de regiones que tienden a alargar las vacaciones de Semana Santa, como es el caso de países como Holanda o Alemania». No obstante, este hipotético incremento estará «condicionado» al servicio que puedan proporcionar, «en función de la plantilla». Y es que, según detalla el responsable de la cafetería por las mañanas, el establecimiento aún no tiene el equipo de trabajo totalmente configurado y Álvaro no sabe «hasta qué volumen» de clientes van a poder atender.

Por otro lado, la ayudante de camarera del restaurante Formentera Manuela Palomares afirma, tras conversar con uno de los cocineros del establecimiento, que a pesar de contar ya con todo el equipo de trabajo, ha venido «muy,muy,muy poca gente». En su opinión, se han visto perjudicados por el poco tráfico marítimo de la zona de la Marina, que «se anima mucho cuando hay cruceros». Y, con ello, acude mucha más gente a los restaurantes. De hecho, la vista estos días desde el propio establecimiento es la de muchos amarres vacíos. A pesar del mal inicio de temporada,Manuela está convencida de que experimentarán «una mejora» en las próximas fechas.

Rocío Gómez, encargada de la tienda de ropa Histericomplements and Shoes, define como «tranquila» el día a día del negocio durante la Semana Santa, aunque reconoce, eso sí, que han tenido «algunas horas más de trabajo». No obstante, explica que era una situación que ya se esperaban «por las fechas tan tempranas en las que ha caído» este año. Con la llegada a abril sí que esperan recibir «a muchos más turistas» en el negocio.

Por su parte, Gonzalo Federico, camarero en el restaurante Passion, en pleno paseo de Vara de Rey, se muestra «contento con la clientela recibida» durante esta Semana Santa. «Se notó más movimiento con la llegada de los turistas», indica el camarero, que confiesa que esperaban atender a «algo más» de clientela de la que finalmente ha pasado por el establecimiento estos días.

