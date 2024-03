La concentración de más de mil personas en un camping ilegal de caravanas en la zona de Can Rova, muy cerca del polígono industrial de Can Bufí. Al parecer, el terreno se arrienda a personas que no pueden asumir el coste del alquiler de una vivienda en la isla. Hay familias con menores de edad a su cargo y también usuarios de los servicios sociales. Uno de los propietarios de la parcela cobra 350 euros por instalarse en la parcela y sin derecho a luz o agua, servicios que aumentan el coste mensual hasta los 500 euros. Dos de los tres propietarios han tramitado una orden judicial de desahucio contra un tercero, que es quien explota la parcela. El uso del solar, que pertenece a Santa Eulària, como camping ilegal se ha multiplicado en apenas tres años, como se puede apreciar en las imágenes publicadas por este diario (también en la edición digital: diariodeibiza.es). Hace apenas una semana, Santa Eulària mostró su oposición a habilitar un espacio para autocaravanas en la isla aduciendo que así se fomentarían las infraviviendas. «Hay una instrucción de la Dirección General de Tráfico que recuerda que las autocaravanas no son para vivir», recordó entonces el Ayuntamiento.