Detenido un hombre por romperle la mandíbula a otro en un bar de Ibiza

Una pelea estalló ayer en un bar del barrio de ses Figueretes, en Vila, después de que un hombre que se encontraba en el local se abalanzara sobre otro.

La reyerta comenzó a las 22.35 horas del sábado en un local de la calle Navarra cuando, al parecer, el presunto agresor increpó a una mujer, de nacionalidad colombiana y 29 años de edad, pareja de uno de los agredidos. La reyerta se saldó con un detenido, el agresor de la mujer, un hombre nacido en 1988, nacido en Ecuador, según informan fuentes cercanas al caso.

La Policía Local de Ibiza se encontraba patrullando en un coche policial por la zona cuando les alertaron para que se dirigieran a toda prisa al bar, desde donde habían llamado porque se estaba produciendo la pelea. Los agentes, hasta seis acudieron a la llamada, se personaron en el establecimiento. Una vez allí vieron a un grupo de personas, en su mayoría hombres, que se zarandeaban y se agredían. Los agentes tuvieron que mediar entre ellos y, una vez calmados ligeramente los ánimos, preguntarles a unos y a otros que había pasado.

La mujer detalló a los agentes que el detenido comenzó a pegar a su pareja. En ese momento, los agentes descubrieron al agredido escondido tras un coche, momento en el que se acercaron a él y descubrieron que sangraba abundantemente por la boca. Los agentes llamaron a una ambulancia del SAMU 061 y, mientras, el agredido les explicó que el detenido le había propinado varios golpes.

También se personaron en el lugar cuatro patrullas de la Policía Nacional de Ibiza. La actuación de los cuerpos policiales fue seguida desde los balcones por numerosos vecinos, alertados por las sirenas, las luces, el numeroso grupo de agentes y los gritos de los implicados y de quienes se encontraban en ese momento disfrutando de la noche de sábado en el bar.

La ambulancia del SAMU 061 en el lugar de ses Figueretes donde se produjo la pelea / sHs

Un herido grave

Fuentes del Hospital Can Misses explican que ayer, sobre las once y media de la noche, llegaron a Can Misses dos de los implicados en los altercados de ses Figueretes. La mujer colombiana de 29 años que fue víctima de la agresión y a la que, tras prestarle atención, dieron el alta una hora más tarde, momento en el que se acercó a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para interponer la denuncia.

Al mismo tiempo, llegó al hospital su pareja, el agredido, un hombre de 35 años, también de nacionalidad colombiana, con signos de agresión. El paciente, que tenía la mandíbula fracturada, ingresó en planta, donde permanece hospitalizado.

Los agentes cuentan, además, con un testigo de los hechos, un hombre ecuatoriano de alrededor de 50 años.