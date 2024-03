«Hay docentes malviviendo por la carestía de la vida y el problema de la vivienda en Ibiza»

«El proceso de estabilización no se hizo por islas, de manera que hay gente que no quiere venir a la isla de Ibiza de ninguna de las maneras», indica Joana Tur Planells, presidenta de la Junta de Personal Docente No Universitario de Eivissa y Formentera. La carestía de la vida en la isla y, sobre todo, el problema de la vivienda son los motivos por los que maestros y profesores destinados a Eivissa y Formentera ven como una pesadilla que sus plazas estén en las Pitiusas. «Algunos están malviviendo», comenta la presidenta de la junta, que, tras su último pleno, reclama medidas urgentes para solventar la falta de vivienda para los docentes de las Pitiusas. Un listado de medidas que presenta a la conselleria balear de Educación, con la que está en negociaciones para solventar los problemas de cobertura de plazas.

Para empezar, proponen que se declaren de difícil y muy difícil cobertura «todas las plazas docentes de las Pitiusas». Plazas que, como en el caso de los sanitarios, «deben llevar aparejado un complemento económico» para hacerlas más atractivas. El catálogo de estas plazas debe estar listo «antes de que acabe este curso», de manera que puedan estar operativas a principios del próximo curso, en septiembre, «y con su complemento correspondiente». «En sanidad se ha hecho. Se ha puesto un complemento y se han ido cubriendo esas plazas», reflexiona Tur, que recuerda que los sanitarios, al igual que los políticos, cobran dietas cuando tienen que desplazarse para trabajar. «Pero los docentes no», lamenta.

"Necesitan ayudas económicas"

«El problema de la vivienda para docentes en Ibiza hace que se necesiten ayudas económicas. La Junta de Personal Docente no Universitario de Eivissa y Formentera considera que la mejor manera no es que dinero público vaya a empresas privadas mediante convenios», apunta el comunicado en referencia a los acuerdos que Educación está intentando firmar con hoteleros de la isla para que alquilen habitaciones y apartamentos a un precio razonable a docentes. Además, insisten en que estas ayudas deben ofrecerse a todos los educadores, no sólo a los que, a partir de ahora, se destinen a las Pitiusas: «Los docentes que trabajan aquí afrontan los mismos gastos». «El coste de la vivienda es el mismo para un docente que llega de fuera que para uno que ya está aquí», abunda Tur.

«El problema de la vivienda se tiene que solucionar con leyes que permitan a las personas trabajadoras acceder a alquileres. Las ayudas planteadas mientras llega una solución mejor tienen que llegar a todos y todas las docentes que trabajan en las Pitiusas», continúa.

Dicho esto, desde la junta reconocen la situación a la que se enfrentan los docentes destinados de las Pitiusas, ya que muchos tienen pareja e hijos, sus vidas montadas en otra isla, lo que supone, en muchos casos, ver, de repente, que tienen que seguir pagando la vivienda en Mallorca, por ejemplo, y un alquiler en Eivissa o en Formentera.

Incentivo en puntuación

Además de un aporte económico, desde la junta señalan que escoger estas plazas de difícil o de muy difícil cobertura «debe suponer también algún tipo de incentivo en puntuación en los diferentes procesos». De la misma manera, recalcan que el problema en Formentera «es aún más acusado que en Eivissa», por lo que escoger plazas en esta isla «se tiene que incentivar más».

Por último, los docentes de las Pitiusas recuerdan a la conselleria «que la situación en estas islas es mucho más preocupante que en el resto», motivo por el que exigen un trato «diferenciado». Piden que las mesas de negociación se celebren en las Pitiusas «ya que es una problemática casi exclusiva de Ibiza y Formentera desde hace muchos años» que, critican, no se ha afrontado «con carácter preventivo».

En este sentido Joana Tur explica que cuando la estabilización se hace «por islas» cada docente decide si quiere desplazarse o no de isla. «Pero al ser para todas las islas no existe esta opción», indica la presidenta de la junta, que reclama que las oposiciones y los concursos de méritos se hagan «por islas». De la misma manera, recalca que tampoco se sabe qué pasará con las comisiones de servicio.