Los datos del Govern confirman que «las serpientes han colonizado prácticamente toda Ibiza»

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern tienen cada vez más claro que "las serpientes han llegado a las Pitiusas para quedarse, sobre todo en Ibiza» y, ante esta realidad, la única opción que queda es incrementar los esfuerzos para «conseguir que su impacto negativo sobre la biodiversidad sea el menor posible». Lo dijo esta mañana la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, en el Consell de Ibiza, tras una reunión técnica en la que se presentaron los resultados de la campaña de control de ofidios en las Pitiüses de 2023.

Infografía de capturas de serpientes invasoras en Ibiza y Formentera. / Fuente Cofib/ Infografía RMP

Según los datos facilitados por el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib), durante los ocho meses de operatividad del proyecto (de abril a noviembre) se capturaron 2.896 serpientes invasoras en las Pitiusas, lo que representa una pequeña subida, del 2,18%, con respecto a 2022. En el caso concreto de Ibiza se atraparan 2.007 ejemplares (61 de serpiente blanca y 1.946, de herradura), casi un 26% menos que un año antes. En Formentera, en 2023 se capturaron 889 (888 serpientes blancas y una, de herradura), un 33,8% más que en 2022.

Control, no erradicación

Como señaló Torres, estas cifras confirman que la serpiente de herradura (Hemorrhois hippocrepis) ha colonizado prácticamente todo el territorio de Ibiza y revelan, asimismo, que se ha detectado serpiente blanca (Zamenis scalaris), que también está presente en Formentera». A este respecto aportó más información el gerente del Cofib, Lluís Parpal, que explicó que los ofidios se han ido expandiendo «desde el área nordeste de Ibiza hacia la zona sudoeste de la isla, llegando a Sant Antoni y Sant Josep». Que la invasión haya avanzado tanto significa, en palabras de la directora general de Medio Natural, «que será muy complicado su erradicación en la isla» y que, por lo tanto, «lo que se están intentado es hacer un control para que la población de ofidios no siga creciendo». «Ninguna de las especies detectadas es peligrosa para las personas, sin embargo, preocupan los efectos que puedan tener sobre los ecosistemas de las islas», apuntó.

Torres se mostró más optimista en el caso de Formentera: «Allí tenemos la población de serpientes más localizada y, por tanto, se hará un esfuerzo tanto humano como material para intentar erradicar esta invasión; aunque todavía no podemos asegurar que eso sea posible, va a requerir de un esfuerzo continuado a lo largo de los años».

Refuerzo de técnicos

El director del Cofib detalló que en la campaña de control de oficios de 2023 en Ibiza trabajaron siete técnicos y «estuvieron operativas 1.360 trampas». En Formentera contaron con «dos técnicos con apoyos puntuales desde Eivissa y con 350 jaulas». La intención este 2024, adelantó, es reforzar la plantilla con «dos técnicos más en Ibiza y uno más en Formentera».

Un momento de la reunión técnica. / Toni Escobar

«El rendimiento de capturas ha bajado con respecto a 2022 por diferentes cuestiones, pero lo que es importante señalar es que el esfuerzo que se está haciendo con este proyecto está sirviendo porque los investigadores nos dicen que allí donde se está trabajando para atrapar serpientes se mantiene la densidad de lagartijas o regresan a la zona», señaló como dato positivo.

Asimismo, valoró que la medida que el Govern puso en marcha el año pasado de limitar la entrada de olivos, algarrobos y encinas ornamentales para evitar la llegada de serpientes a Baleares, «parece que está funcionando porque la mayoría de los importadores de estos árboles a las islas están preguntando a la Administración sobre cuándo y cómo pueden transportarlos a la Comunitat sin tener problemas». Reconoció, eso sí, que «todavía hay que trabajar un poco más en los protocolos de inspección que se tienen que llevar a cabo cuando llegan los árboles ornamentales a puerto».

Planificación para 2024

En la reunión técnica, además de presentar los resultados del año pasado, se expuso la planificación para esta temporada. La intención del Govern es «continuar con el proyecto de control de ofidios en las Pitiüses, que se ha financiado a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y que finaliza en mayo de 2024, y poner en marcha un nuevo plan con dinero del ITS que permita financiar todas las actuaciones en los próximos años». Parpal detalló que «el nuevo proyecto ITS en el que se está trabajando será a cuatro años vista y supondrá una inversión de casi dos millones de euros, de los que tres cuartas partes se destinarán al control de especies invasoras en Ibiza y Formentera».

Respecto a las nuevas estrategias para frenar la expansión y densidad de serpientes en las Pitiusas, Parpal explicó que «se está trabajando, en colaboración con el gobierno de Canarias, en un sistema de control pasivo, buscando algún tipo de jaula con un producto o un olor que atraiga a los ofidios y que no requiera ni tener un ratón dentro como reclamo ni una revisión constante por parte de los técnicos».

El gerente del Cofib y Torres hablaron, por otra parte, de la importancia de «informar, concienciar y fomentar la colaboración ciudadana» para hacer frente a esta problemática.

Además de la directora general de Medio Natural y de Parpal, en el encuentro mantenido hoy participaron el conseller de Gestión Ambiental del Consell de Ibiza, Ignacio José Andrés; la consellera de Gestión Ambiental del Consell de Formentera, Verónica Castelló; representantes de los ayuntamientos de la isla; agentes de medio ambiente (AMA), e investigadores que han participado en la elaboración de estudios de seguimiento de la población de ofidios.