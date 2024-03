Muere Tito Zornoza, historia de la música de Ibiza

Luis 'Tito' Zornoza, historia de la música de Ibiza, ha fallecido este jueves a los 71 años de edad en Palma, donde había sido operado de un cáncer de garganta, que después se complicó con una neumonía.

Tito Zornoza era uno de los músicos más conocidos y más queridos de la escena musical de la isla, como cantante de uno de los grupos que introdujeron el pop y el rock en la isla, Los Diana, que montó junto a Pepe Gamba, Juanito Platé y Joanito Torres Bessó, cuando eran solo unos adolescentes. Los Diana tuvieron un gran éxito en la isla y se convirtieron en los ídolos de toda la juventud de una época en Ibiza. En su repertorio figuraban decenas de versiones de grupos de la época, pero en 1968, con solo 16 años, publicaron su primer disco, con la primera canción grabada en ibicenco 'Sa fauç', además de 'Aquella'. 'Minifalda' y 'De papel'. Grabaron otro disco en 1972 antes de separarse un año después.

En esa época ya había muchos grupos en la isla, con los que compartieron escenarios en todos los locales y discotecas, como Es Amics o Es Trons.

Zornoza era hijo del profesor Rafel Zornoza Bernabéu, telegrafista y gran aficionado a la música, fundador de la Rondalla la Afición, por la que pasaron decenas de músicos de Ibiza y en la que hicieron sus primeros pinitos Tito y Pepe Gamba antes de darle a las guitarras eléctricas.

Tras esa época Tito Zornoza tocó y cantó en varios grupos, como Los Nuevos Bohemios o sa Orquestra des Pla de Vila, aunque las nuevas generaciones le recuerdan sobre todo por Ressonadors, donde hizo una interpretación inolvidable de 'Bona nit blanca roseta' tirada al jazz y al swing. El fundador del proyecto, Joan Barbé, recuerda que Zornoza era la estrella de los conciertos: "La gente le aplaudía no al acabar la canción, sino al terminar cada estrofa", dice el músico en shock tras recibir la noticia.

Historia de Ibiza

"Tito es historia de la música de Ibiza y lo será siempre y no lo digo porque no esté, vcualquiera que conozca un poco la música de la isla conoce lo que significa Tito. Era un portento, con una voz preciosa. Cuando yo nací, en el 84, él ya estaba consagrado, pero le conozco desde pequeño porque tocaba co mi padre. Se va un gran músico y un gran amigo. Una persona irrepetible", destaca Barbé.

Sus palabras las corrobora Joan Barbé padre: "Zornoza me llevaba cuatro o cinco años y era mi ídolo cuando tocaba en Los Diana, y luego tuve la suerte de tocar muchos años con él en grupos como So de Nit".

Pese a que en los últimos años estaba retirado de la música, siempre acudía a las llamadas de Ressonadors y para cantar algo con Simple Rock, la banda en la que se reconvirtió su último grupo, Toc Rock, que compartió con su inseparable Pepe Gamba, Toni Jiménez y Sergio Torres, hijo de Juanito Torres.

Zornoza trabajó además como camarero muchos años, aunque al final dejó la noche, y trabajó como contable hasta su jubilación.

Era muy conocido en Vila y siempre tenía una sonrisa y conversación para los amigos, en las reuniones que mantuvieron durante años en Ses Canyes y en otros locales del centro de Vila, ante una copa de cava.

Su último concierto fue el de Ressonadors el pasado mes de noviembre por las fiestas de Santa Gertrudis, en el que volvió a acabar abrazado a los músicos y con el público a sus pies.