‘Magic D-Rock, un musical encantado’ omplirà el 9 de març el recinte Firal de contes Disney i música rock

El Recinte Firal d’Eivissa acull el pròxim dissabte 9 de març a les 18 hores el musical ‘Magic D-Rock, un musical encantado’ dins del nou programa de teatre musical familiar del Consell que ens ofereix obres per a tota la família: la primera va ser ‘Bella y la Bestia: el Musical’, el passat mes de gener, ara tenim en març ‘Magic D-Rock, un musical encantado’ i en maig arribarà ‘La Reina del Hielo’. Aquest nou programa neix com a resposta a la petició que les famílies havien fet al seu departament de Joventut indicant que existeix un buit d’entreteniment per a les famílies que veuen nombroses activitats als mesos de Nadal i a les festes patronals dels municipis, però el calendari queda gairebé buit en el període d’entremig.

Així, les entrades per a aquest nou espectacle es posen a la venda a partir d’aquest dimecres 28 de febrer al web

https://conselleivissa.escenaonline.com/par-public/rest/evento/listado

El preu de les entrades és de 8 euros per a infants, 12 euros per adult.

L’espectacle ‘Magic D-Rock, un musical encantado’ de La Gran Belleza Producciones ens situa en el Regne Encantat on es respiren dies feliços de pau i harmonia. Però un esdeveniment inesperat provoca que la malvada feiticeira Maléfica s'alliberi de la seua letargia a la recerca de venjança, valent-se per això dels seus nous serfs, el Barreter Boig i la Llebre de Març. Tots els habitants del regne, encapçalats per la princesa Tiana, el Gat amb Botes, Kristoff, Blancaneu i la intrèpida Alícia, s'hauran d'enfrontar als foscos propòsits de la bruixa, encara que una inesperada i cruel enemiga no els ho posarà gens fàcil a cap d'ells. Música, ball, diversió i moltes sorpreses s'uneixen en un espectacle inoblidable per a tota la família, a ritme del pop-rock dels vuitanta fins avui.