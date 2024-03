La Fira des Gerret de Santa Eulària nunca pincha

Gastronomía. Un año más, ibicencos y algunos turistas abarrotan Santa Eulària con motivo de la Fira des Gerret, que incluye un mercado marinero y artesanal, exposición audiovisual sobre la pesca del caramel ‘amb artet’, concurso infantil de dibujo, talleres con juegos e hinchables para niños, y actuaciones musicales con Chacho, Carly and the Cats, Eivissurfers, Calle Boogaloo, My Generation, Swingintonic, DJ Buty, Burguez Brothers y es Broll. El evento lo organiza el Ayuntamiento con la colaboración de las cofradías de Eivissa, el Consell, Peix Nostrum y Santa Eulària Empresarial y la conselleria de Agricultura y Pesca del Govern.