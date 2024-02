Tonelada y media de 'gerret' este sábado en la feria de Santa Eulària

La Fira des Gerret celebra este sábado, 2 de marzo, su octava edición en la población de Santa Eulària, una cita para la que ya se están pescando los 1.500 kilos de gerret o caramel que se prevé servir en sus más variadas presentaciones, desde las tradicionales a la brasa y con arroz a las diferentes propuestas de tapa que ofrecerán los restaurantes participantes en los concursos que se celebrarán ese día. La Fira des Gerret está organizad por el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu con la colaboración de las cofradías de pescadores de Eivissa, el Consell Insular d’Eivissa, Peix Nostrum y Santa Eulària Empresarial y la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern.

La Fira des Gerret tendrá lugar como cada año en la calle Sant Jaume y algunas vías cercanas. La hora prevista de inicio son las 11.30, si bien esta puede variar ligeramente ya que el primer acto es la descarga de las últimas cajas de gerret capturadas por parte del llaüt ‘El Deseo’, con base en el puerto de Santa Eulària.

Una vez arribada la embarcación, se descarga el producto a un ‘carro de barana’ con el que se recorrerá la feria hasta el puesto donde las Cofradías de Pescadores y Peix Nostrum tendrán su stand, todo ello acompañado de sonadors y de un brulador, quienes participarán en la inauguración oficial, prevista para las 12:30.

La fiesta

A partir de aquí empezará una fiesta que durará hasta el final de la tarde y en la que tendrá, como no podía ser de otra manera, un protagonismo especial la cocina. En la feria habrá más de medio centenar de expositores, la mayoría de ellos de restaurantes participantes en los concursos de mejor tapa y mejor arroz con gerret. El año pasado, en el apartado de tapas, consiguió el triunfo el Kiosko Cala Mastella, con un Gerret a la brasa; seguido del restaurante Pha Thu Thai, con una Brocheta de Gerret con Salsa Saté; y por último el local Buganvilla con Gerret con Salsa Vietnamita. En los arroces, el Bar Bodega Colmado fue el más exitoso con su Arròs amb Pinya de Col, seguido por el CBBC Marina Santa Eulalia con un Arroz Meloso de Sepia, Gerret y Langostino con Mejillones en Escabeche. En la tercera posición quedó el Royalty con su Arròs amb Pinya de Col i Gerret.

Presentación de la feria / ASE

La jornada pretende remarcar el valor que tiene el ‘gerret’, o ‘caramel’ en castellano, dentro de la gastronomía ibicenca y, sobre todo, destacar la gran calidad del producto pescado en las aguas locales. El ‘gerret’ es un pez con grandes valores nutricionales y que está presente en diferentes preparaciones en la gastronomía de Santa Eulària y del resto de la isla.

Durante toda la jornada habrá un mercado marinero y artesanal (que incluirá productos de las indicaciones geográficas Vins de la Terra i Mel d’Eivissa), una exposición audiovisual sobre la pesca del gerret ‘amb artet’, concurso infantil de dibujo, talleres con juegos gigantes e hinchables para niños y niñas, y una decena de actuaciones musicales a partir de las 13:00 con la participación de Chacho, Carly and the Cats, Eivissurfers, Calle Boogaloo, My Generation, Swingintonic, DJ Buty, Burguez Brothers y es Broll.