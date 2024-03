Los afectados por el vertedero de Ibiza creen que una incineradora incidirá negativamente en las actuales políticas de reducción, reutilización o reciclaje

La plataforma “Es hora de soluciones para el vertedero de Ibiza” cree necesario no centrar el debate en la incineración como única solución. En un comunicado de prensa, han señalado que creen que la construcción de una incineradora incidirá negativamente en las actuales políticas de reducción, reutilización o reciclaje. En este sentido, la plataforma celebra la decisión del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, de encargar un nuevo estudio que actualice el realizado por la institución insular hace cuatro años y que, señalan," se ha demostrado que es insuficiente e incompleto para tomar decisiones de futuro para el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Un trabajo en el que se tienen que tener en cuenta los múltiples factores ambientales, económicos, sociales y técnicos que permitan adoptar la mejor solución de cara a un muy cercano futuro, ya que en 2030 el vertedero estará saturado".

En el comunicado advierten además, que se deberá tener en cuenta, para adaptarse con antelación, los recientes proyectos de Directiva y el proyecto de Reglamento aprobados hace pocos días por el Parlamento Europeo y que versan sobre las responsabilidades penales en la protección del medio ambiente y sobre la restauración de la naturaleza.

La plataforma “Es hora de soluciones para el vertedero de Ibiza” indica que el estudio deberá analizar si es necesaria una incineradora o no; el destino eventual de las cenizas de incineración; si es o no mejor enviar los residuos a las instalaciones de TIRME en Mallorca que tiene una capacidad infrautilizada; o si existen o no soluciones locales para acoger el rechazo; haga sobre todo énfasis, tal y como indica la jerarquía de los residuos en las normativas europeas, españolas y balear, en el trabajo que es necesario realizar para conseguir de forma real reducir la generación de residuos domésticos y mejorar la separación de los residuos con destino reciclaje. "Esto se debería estar haciendo ya en la isla y de momento no se está implementando: se sigue priorizando la recogida selectiva y el vertido, más que la prevención y la reutilización, yendo en contra de toda la normativa de prevención y gestión de residuos", aseguran en el comunicado.

“Como quedó patente en las pasadas jornadas organizadas por el Consell, los ayuntamientos de la isla llevan un enorme retraso en relación con estrategias de prevención y gestión de residuos que se vienen aplicando en muchos municipios españoles desde hace muchos años. Particularmente, en materia de educación e información a la sociedad y en la puesta en marcha de mecanismos creativos y eficaces de recogida selectiva. Por ejemplo, la exitosa eliminación del sistema de contenedores y la sustitución por recogida selectiva puerta a puerta en los municipios de Es Raiguer en Mallorca. Ibiza sigue con obsoletas e ineficaces estrategias municipales de gestión de residuos, y ninguna de prevención, propias de hace más de tres décadas y carece de planes municipales y de planes coordinados para una prevención y gestión eficaz y eficiente”, ha declarado la coordinadora de la Plataforma Flor dell ´Agnolo.

Los vecinos consideran necesario diseñar y reforzar políticas públicas dirigidas en primer lugar a la reducción en la producción de residuos y a la colaboración en la puesta en marcha de eficaces mecanismos de recogida selectiva de las distintas fracciones de residuos domiciliarios. Procurando y facilitando la recogida selectiva no sólo de papel/cartón, envases/plásticos, vidrio o materia orgánica, sino también de aceites, textiles, voluminosos, poda y jardinería, entre otros.

“Cabe recordar que la Ley 7/2022, de residuos y circularidad estatal, exige que en 2035 el 65%, en peso, de los residuos sea recuperado para su reciclaje o reutilización y sólo un máximo del 35% se destine a la incineración, con un límite máximo del 10% destinado al vertedero. Amén, de que la Ley Balear de Residuos establece que esta obligación debería cumplirse en 2030”, ha añadido el presidente de la Plataforma, Daniel de Busturia.

Desde la Plataforma han mostrado su preocupación, ya que consideran que alentar o decidir la construcción de una incineradora en la isla incidirá muy negativamente en las políticas de reducción, reutilización o reciclaje. Creen que la perspectiva de incineración incentivaría la producción de una mayor cantidad de residuos, tanto para reducir costes de gestión de recogida razonable, como para disponer de mayor cantidad de “materia prima “- es decir basura – para la combustión. Lo que es contrario a la lógica ambiental y al cumplimiento de la jerarquía en la prevención y gestión de residuos y a los objetivos de todas las normativas europeas en la materia.