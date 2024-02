Estos son los dj que estarán en el 'Opening Party' de Ushuaïa Ibiza y Hï Ibiza

La temporada está a la vuelta de la esquina y Ushuaïa Ibiza y Hï Ibiza ya han confirmado los artistas que darán el pistoletazo de salia al verano 2024.

El 'Opening Party' arranca el sábado 27 de abril en Ushuaïa Ibiza a las 13.00 horas. "Para marcar el comienzo de esta nueva temporada, estamos entusiasmados de presentar el debut en Ibiza de ANYMA presents "GENESYS", la extraordinaria experiencia audiovisual inmersiva del cofundador de Afterlife y mitad de Tale Of Us, Matteo Milleri. Tras el lanzamiento de su aclamado álbum debut “Genesys“ en 2023, de una serie de increíbles presentaciones por todo el mundo y éxitos como su último single "Pictures of You", su estreno en Ibiza se presenta como algo verdaderamente inolvidable", destacan desde Ushuaïa Ibiza.

Además, la discoteca al aire libre asegura que se unirán dos de los nombres más solicitados de los últimos años, Kevin de Vries y Chris Avantgarde, el dúo de techno detrás del poderoso "Mind Control" en un dinámico set back-to-back. "El trío de productores londinenses EYNKA aportará su rico, emotivo y cinematográfico sonido, junto al estimulante house de su colega británico Franky Wah. La neoyorquina Layla Benítez ofrecerá su característico house y techno melódico, junto al fundador de Ellum Audio y referencia del techno astral, Maceo Plex. Además, el excepcional Stephan Bodzin presentará su innovador live show, en una nueva clase magistral de techno en el escenario principal de Ushuaïa Ibiza", indican desde el club.

Al caer la noche, Hï Ibiza dará la bienvenida a los amantes de la música underground llegados de todos los rincones del mundo. Este año, su 'Opening Party', que siempre es uno de los eventos más esperados del verano, dará la bienvenida a la gran figura del techno, Adam Beyer. Los sonidos vanguardistas de la artista experimental de Estambul Carlita, cuyo sonido único cobró una nueva dimensión en 2023. El legendario selector DJ Tennis formará equipo con uno de los mayores éxitos de esta década, Chris Stussy, en lo que será un encuentro de creatividad sin igual. El Dj y productor de Bristol Eli Brown quién dejó una huella imborrable en la isla el año pasado, regresa junto a la productora, vocalista y Dj número 1 del Reino Unido Eliza Rose, el fundador de Rumours y multi-instrumentista Guy Gerber, y la selectora escocesa en ascenso Hannah Laing.

Además, desde Hï Ibiza destacan que, tras sus destacadas actuaciones en 2023, la ganadora de un GRAMMY Honey Dijon vuelve a Hï Ibiza, junto a la estrella emergente del house de la costa oeste HoneyLuv, el capitán del sello Hot Creations Jamie Jones quien aporta sus incomparables sonidos house; y un muy esperado set b2b de dos de los grandes del techno, el icono de la isla Loco Dice y Steve Martinez, la mitad del dúo nacido en el Bronx y residentes de Hï Ibiza, The Martinez Brothers. Todo esto, además de la música disco de Melon Bomb, la fiesta musical del Dj-productor francés MYD y el techno de vanguardia del residente de Hï Ibiza Paco Osuna, el berlinés Patrick Mason y la londinense TSHA