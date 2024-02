Kesti Klab: crear espacios de expresión para la contracultura de Ibiza

«Un grupo de jóvenes artistas, modernas, inteligentes y guapas también, por qué no decirlo, estamos cocinando un proyecto de autogestión cultural». Así se presentaron en diciembre en Instagram las integrantes (la mayoría son mujeres) de Kesti Klab, un colectivo de jóvenes artistas de Ibiza que, ante la falta de lugares en los que confluir y expresarse a través de sus respectivas disciplinas, quieren construir un «espacio creativo y cooperativo». Se trata de ir tejiendo, poco a poco, una red de personas de la isla que tengan inquietudes en este sentido. Es por ello que desde este colectivo ya han organizado dos encuentros al aire libre en la isla en los que han podido aplicar y mostrar sus expresiones artísticas. Una forma, al fin y al cabo, de reivindicar espacios propios para ello.

Cartel de la primera edición Kesti Klab, asociación de jóvenes artistas de Ibiza. / IRENE RIERA.

El modus operandi consiste en que la organización envía (por privado y un día antes) la ubicación del evento a los interesados en asistir, que puede ser cualquier ciudadano. En el primer encuentro, celebrado el 23 de diciembre, hubo desde un taller de pintura intuitiva hasta conciertos, espectáculo poético o un DJ set, entre otras muchas cosas.

Kesti Klab ya ha organizado dos encuentros culturales en espacios al aire libre con expresiones artísticas de todo tipo

«La historia de este proyecto en realidad es sencilla. En Ibiza hay pocos sitios en los que los jóvenes podamos expresarnos y creemos que tenemos que habitar los espacios de otra manera y no esperar a que nos los den. Nosotras mismas los tenemos que buscar», explica Joana sa Pícara (personaje creado por estas artistas para expresarse de forma colectiva) en conversación con este diario. A modo de ejemplo, en otros puntos de la geografía, como Barcelona u otras grandes ciudades, es más la existencia de espacios culturales autogestionados y la contracultura tiene vías a través de las que poder desarrollarse.

Tejido social «debilitado»

Joana subraya que desde Kesti Klab no quieren caer en señalar a las instituciones como las culpables de todo y apunta: «Dependemos mucho del turismo, y tenemos claro que en una sociedad así también tendremos un tejido social más debilitado. ¿Y de quién es culpa todo esto? Seguramente, de todas, de como habitamos el turismo y nuestra forma de vida. Esto nos genera tener pocos espacios, poca comunidad a la hora de ser capaces de juntarnos y crear».

De hecho, señala que «hay servicios de juventud muy buenos en ayuntamientos» de la isla. Las procedencias de las integrantes de Kesti Klab son de lo más variadas. Vienen del mundo de la música (el núcleo fundador es de esta disciplina), de la ebanistería, de Bellas Artes, de la educación social o incluso de la antropología.

«Nos hemos damos cuenta de que, en realidad, hay muchos espacios que podemos habitar y en los que podemos encontrarnos, expresarnos y compartir, invitar a más gente sin tener que pedírselo a nadie», añade esta integrante del grupo. De hecho, se muestran abiertas a aumentar el número de participantes: «Que nos escriba quien quiera». El perfil oficial de Instagram es @kestiklab.

«De alguna manera, reivindicamos el territorio, que está privatizado. Todo es de alguien. Alguien monta una fiesta e invita a su gente, y una persona que tenga una discoteca meterá dentro a 5.000 personas y pondrá el volumen que le dejen, pero a la hora de tejer y compartir la realidad es otra», añade Joana sa Pícara. En cualquier caso, el primer paso para Kesti Klab es ir conociendo caras nuevas que puedan estar interesadas en tomar parte de esta plataforma recién creada, que por el momento no está inscrita oficialmente como asociación. Desde «la artesana que elabora senallons» hasta el «enamorado del rock de toda la vida» y que ya no tiene espacios en los que disfrutar de esta música. Todos ellos son bienvenidos a Kesti Klab.

Asimismo, están tratando de tejer lazos con entidades culturales de Ibiza con las que ya se han puesto en contacto. «Ya llevamos dos ediciones y vamos a por la tercera, pero todavía no tenemos fecha», avanzan.

Compromiso crítico

«Nos encontramos en un momento global muy crítico y parece que cualquier imaginario es pesimista. Nosotras no le quitamos peso a todo lo que está pasando, pero si no generamos nuevos imaginarios y nuevos futuros...Y, sobre todo, si no lo hacemos la gente joven, apaga y vámonos», apuntan desde Kesti Klab en conversación con este rotativo.

Todo ello trasciende la cultura y señalan que la construcción de nuevos futuros debe llegar «desde el decrecimiento y teniendo en cuenta la interseccionalidad de las luchas que nos tocan en nuestras sociedades». Cuestiones relacionadas con la crisis climática, el racismo, el feminismo, la llengua y la diversidad cultural o el antiespecismo. «La cultura nos dice quién hemos sido, quién somos y quién queremos ser. Es una declaración, es un motor de cambio social», defienden en sus redes sociales.