La «resistencia cultural» en Ibiza. De esta manera definieron la noche del pasado jueves el Festival Internacional de Cinema Independent d’Ibiza, Ibizacinefest, sus organizadores en la gala de presentación que tuvo lugar en los Cines Verdi Park de Barcelona. El certamen se desarrollará entre el 23 de febrero y el 3 de marzo «en cinco municipios y en la plataformaFilmin». Este año, el comité de selección ha elegido 131 títulos nacionales e internacionales (110 cortometrajes, 20 largometrajes y un mediometraje), «que serán proyectados, de nuevo, en varias sedes en los cinco municipios de la isla y mantendrá su versión online en Filmin», explican desde la organización.

«Una edición más, el cortometraje será protagonista de Ibizacinefest, certamen calificador a los Premios Goya 2024 para este formato por la Academia de Cine». Este año, añaden sus responsables, un centenar de cortos -25 estrenos- se programarán en las diferentes secciones competitivas (Corto nacional, Corto internacional, Fem-Cine y Ibiza Cinema) y no competitivas (Be Blue, ¿Y ESO?, CineKids y Shortfilms On Tour). «Entre otros trabajos, el certamen ofrecerá los últimos de cineastas como Neus Ballús, Maria Abenia, Maddi Barber, Marina Rodríguez Colás, Ana Amado y Lois Patiño, Koldo Almandoz, Jiajie Yu Yan, Àlex Lora o Eneko Sagardoy».

Respecto a los largos, Ibizacinefest programará «numerosos estrenos». En Panorama, su sección oficial de largometrajes, se estrenará ‘Radiant’, «debut de Konrad Kultys, uno de los cineastas emergentes más interesantes del cine polaco».

Además, habrá actividades como «la jornada El cine quinqui: una radiografía de la Transición en la que se analizará este subgénero tan característico del cine español con la presencia del cineasta Rafa Torres Rafatal y el actor George Steane, cuyo film ‘Sueños y pan’ se proyectará esa jornada». También la Sesión Golfa, con la octava edición de La Boca Erótica–Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Sexual de Menorca; un taller de introducción al guion a cargo de Juan Marí Susierra, fundador y director de Ibizacinema, y un concierto de George Xylouris, «uno de los artistas más reconocidos de Creta que ha compuesto la banda sonora original de la película inaugural, ‘Ara la llum cau vertical’».

Al acto asistieron el conseller de Patrimonio, Miquel Costa, María José Ríos, regidora de Cultura, Patrimoni i Educació de Sant Josep, y Xavi Herrero, director del festival. Además de la directora Elena Molina, cuya película ‘Remember My Name’ se proyectó en la presentación.