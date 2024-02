El Govern espera que «esta situación lamentable no se repita periódicamente»

«Esperamos que esta situación lamentable no se repita periódicamente». Así de contundente se mostró ayer el portavoz del Govern, Antoni Costa, después de que Vox cerrara su crisis interna entre la dirección nacional y los cinco diputados rebeldes, que finalmente se rindieron ante las directrices de Santiago Abascal y renunciaron a la presidencia del Parlament a cambio de no ser expulsados del partido.

«Es una buena noticia que se haya producido esta reconciliación en el grupo parlamentario, sobre todo porque los ciudadanos de Balears no se merecen la situación tan lamentable que se ha vivido durante estas últimas semanas. El objetivo del Govern era que se resolviera y volver a la situación previa a la crisis, que es lo que ha sucedido finalmente», expresó Costa.

No obstante, el portavoz pidió a sus socios «un mínimo de cordura y sentido común» para afrontar lo que resta de legislatura, reiterando que el Ejecutivo de Marga Prohens se mantiene unido a pesar de la división interna que han vivido los ultraderechistas. «El Govern es sólido, cohesionado y estable, en la medida que tenemos los presupuestos aprobados y las políticas no se han interrumpido ni un minuto. La hoja de ruta está garantizada, hagan lo que hagan nuestros socios, y queremos cumplir tanto con el programa electoral del Partido Popular como con los 110 puntos del acuerdo firmado con Vox».

Cuestionado sobre si el pacto con la formación ultraconservadora correría peligro en el caso de que Vox volviera a protagonizar otra crisis interna, el también vicepresidente del Ejecutivo expresó que es un escenario futurible que no manejan actualmente. «Si vuelve a pasar analizaremos la situación y se tomarán las decisiones en función del escenario, pero no hacemos futuribles. Vuelvo a recalcar que nuestro deseo es que esta situación lamentable no se vuelva a producir».

Segregación lingüística

Por otro lado, en relación a la reactivación de la Assemblea de Docents, Costa detalló que no existen motivos para este tipo de reivindicaciones aunque respetan la libertad de manifestación por parte de los profesores. «El Govern cree en la libertad de que se constituya la asamblea, pero no vemos justificada esta postura que han tomado determinados docentes. Creemos en la libertad de aquellos centros educativos que quieran implantar el proyecto de libertad lingüística». En este sentido, defendió que no habrá segregación en las aulas y se cumplirá con el Estatut d’Autonomia y la ley de normalización lingüística.

«Ya lo explicó el conseller Antoni Vera a través de un ejemplo claro, si los alumnos pueden elegir hacer matemáticas en inglés o catalán, qué diferencia hay en que puedan elegir también hacerlo en castellano. En la medida en que hay voluntariedad por parte de los centros para elegir si aplican o no el plan piloto, no habrá segregación lingüística en las aulas», defendió Costa.