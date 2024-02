Campos presenta una querella por la difusión de una carta interna

El diputado de Vox en el Congreso por Balears, Jorge Campos, ha presentado una querella por la difusión de una carta interna del partido con graves acusaciones hacia él, una denuncia que no dirige específicamente contra la presidenta de Vox, Patricia de las Heras, cuyo nombre rubrica la carta. En declaraciones a los medios ante los Juzgados de avenida Alemania, Campos indicó que la denuncia se dirige «contra quien sea el autor de la carta» y de su difusión, solicitando que sea el Juzgado quien actúe para averiguarlo. «Vamos a seguir hasta el final, sea quien sea el autor y caiga quien caiga», apostilló. En esta línea, preguntado por si ha conversado con De las Heras sobre este asunto, Campos indicó que la presidenta del partido no reconoce la autoría de la carta.

No obstante, pese a la insistencia de los periodistas, Campos no aclaró si la dirección nacional le ha confirmado, tras la publicación, que recibieron ese documento hace unos meses por cauces internos. Públicamente el partido no lo ha confirmado pero tampoco ha querido desmentirlo. «El mecanismo que tenga el partido, que seguro que lo pondrá en marcha, es una cosa y la querella que presento yo a título personal es otra», se limitó a señalar Campos ante el juzgado. El diputado sí puntualizó que no fue informado en aquel momento, en verano. «Desde luego, si lo recibieron no le hicieron mucho caso», razonó, remarcando que poco después fue nombrado candidato por Balears al Congreso de los Diputados.

En el documento se le acusa de irregularidades en la gestión económica del grupo parlamentario cuando fue diputado autonómico en la legislatura 2015-2019. No obstante, Campos afirmó que el contenido de ese escrito son «falsedades, calumnias e injurias» y que no va a «dejar pasar una clara difamación». Además, el diputado expresó que la carta no sólo afecta a su honor sino también a la imagen del partido.