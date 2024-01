Una Prohens agradecida, al rescate

Nadie le tuvo en cuenta a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, que llegara al Hospital Can Misses, donde la esperaban una amplia comitiva de responsables políticos y cargos del ámbito sanitario, con cerca de veinte minutos de retraso. Una demora que se podía prever después de encajar en una apretada agenda varias comparencias: a las 10 horas en Formentera, a las 12 en el Consell de Ibiza y a las 13, en teoría, en Can Misses. Además, ayer no era un día para quejarse ni para afear cosas: era una jornada para celebrar, para congratularse y festejar la llegada de oncólogos a la isla de Ibiza. El tour por hospital empezó con la comitiva política y sanitaria, formada por una veintena de personas, visitando el departamento de Oncología Médica y saludando a los profesionales. Aquí, Prohens inició sus agradecimientos a los médicos recién incorporados, a los que deseó que puedan desarrollar en la isla un «proyecto profesional y de vida». Al frente, el jefe de servicio, Carlos Rodríguez Franco, que se autodenominó un «superviviente» después de 13 años en Can Misses y auguró que ya, a estas alturas, «será difícil» que se mueva de aquí. Y no es para menos. Corto se quedó autodenominándose superviviente, después de explicarle a la presidenta que llegó y estaba «casi solo, antes de ser casi cuatro y luego otra vez solo». Y esta vez solo, solo, de verdad. «Son altibajos», justificaba.

