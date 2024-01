Fitur: Destinos de alto riesgo ‘vs’ Ibiza

Hasta Daniel Noboa, presidente de Ecuador, se desplazó el miércoles a Madrid para asistir a la inauguración de Fitur, de la que es «socio» en esta edición, y estrechar la mano del Rey Felipe VI. El nombre de Ecuador aparece por toda Ifema en enormes carteles y anuncios y su estand es de los más vistosos de la feria, sobre todo por cómo juegan con los colores. Es alegre, vital, inspirador. Pero hay un problema: ¿quién se arriesga hoy en día a visitar ese hermoso país? De ser uno de los más pacíficos de la región se ha convertido en los últimos meses en el más peligroso, con la tasa de homicidios más elevada. Más que en las peores zonas de México y Colombia. El narcotráfico campa a sus anchas (hace un par de semanas las bandas tomaron un canal de televisión) y algunos de sus principales capos se han fugado de las cárceles. El Ejército ha salido a la calle para intentar parar esta oleada de violencia.

Otro país con presencia en Fitur y para el que es aconsejable ir con un chaleco antibalas, casco y un buen seguro de vida es Siria. Sí, como lo leen, ese país donde, según Save the Children, 15 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas y donde hay zonas aún dominadas por Al Qaeda o el ISIS, amén de las que gobierna Bashar al-Ásad, que no es precisamente una monjita de la caridad. Estados Unidos, Rusia, Israel, Turquía e incluso Irán lo bombardean cuando les place si detectan algún elemento sospechoso.

Siria, junto a Palestina

Pegado al estand de Siria se encuentra el de Palestina, que tiene un tamaño medio, mucho más grande, eso sí, que la modesta Oficina Palestina del Ministerio de Turismo y Antigüedades instalada en la World Travel Market de Londres, que tenía unos 30 metros de largo por sólo tres de ancho. El de Madrid tiene mucho más espacio, es más alto y añade al nombre de Palestina el sobrenombre de «La Tierra Santa». Es difícil imaginar que alguien quiera viajar allí actualmente, ni a su franja de Gaza (sobre todo aquí), ni siquiera a Cisjordania, donde no faltan los incidentes armados desde la masacre de israelitas ocurrida en octubre.

Llama la atención que Palestina también limite en la feria con Irán, sin disimular. Irán es el principal aliado del grupo terrorista Hamás, dueño y señor de Gaza, aunque ya no tanto después de que Israel no dejara piedra sobre piedra en buena parte de ese territorio infestado de kalashnikovs y RPGs. En el estand de Irán, las mujeres llevan hiyab, un pañuelo usado para cubrirse la cabeza, y pantalones. En uno de sus carteles promocionales se ve a un joven de aspecto occidental acompañado de una mujer con hiyab. No están tampoco las cosas en ese país como para visitarlo con tranquilidad (ni sin velo, en caso de ser mujer), tanto por su apoyo a los yemeníes que controlan el acceso del Mar Rojo como por sus propias y recientes bravuconadas belicistas. Quien desee ir, primero que pregunte a Santiago Sánchez Cogedor, el madrileño detenido durante más de un año por visitar la tumba de Mahsa Amini, la activista fallecida bajo custodia policial que fue arrestada por no llevar el velo como mandan los cánones de los ayatolás.

Y mientras Israel desistió en el último momento de asistir a la World Travel Market (su espacio quedó vacío), en Madrid ocupa un amplio estand… junto a Turquía, con la que no se lleva demasiado bien desde que su presidente, Recep Tayyip Erdogán, dijo que Benjamin Netanyahu no se diferencia tanto de Hitler. Eso sí, está en la zona europea (no en Oriente Próximo), donde está también Azerbayán, esta vez entre Rumanía y Austria: en Londres limitaba con Ibiza. No hay estand de Armenia, su archienemigo, ni de Rusia (amigo del archienemigo), ni siquiera el muro de firmas de Ucrania de la edición de 2023 (que también visitó la WTM).

El último informe de Exceltur no pasaba por alto todas estas circunstancias: cree que España tiene un «posicionamiento de seguridad frente a destinos competidores en el Mediterráneo Oriental ante la escalada del conflicto bélico en Oriente Próximo». Existe, asegura el documento, «un contexto de inseguridad de los competidores del Mediterráneo», como en la feria han confirmado a este diario varios hoteleros. Por ejemplo, Palladium Hotel Group y otras cadenas ibicencas han notado la fuga de turistas de zonas como Egipto, Turquía e incluso Túnez hacia destinos seguros como Canarias y Ibiza, en este último caso por los incrementos de las reservas. Cosas de la geopolítica turística.