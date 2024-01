La elección de primera lengua se hará a los tres años y habrá recursos extra

De momento, pocas respuestas sobre el modelo lingüístico que aplicará el Govern en las escuelas el curso que viene. Los representantes de las asociaciones de directores acudieron ayer a una reunión en la conselleria de Educación en la que esperaban obtener información sobre varios temas, incluyendo nuevos detalles sobre la libre elección de lengua, pero sobre este tema se quedaron igual ya que el conseller Vera no les concretó nada nuevo. Únicamente consiguieron confirmar que la elección de primera lengua de enseñanza se hará a los tres años (momento en que casi todos los niños inicia su andadura escolar) y que los centros recibirán recursos extra en función del número de familias que elijan castellano o catalán.

El derecho de los padres a elegir la primera lengua de enseñanza está recogido en la ley de normalización lingüística y es algo al margen del plan piloto de elección de lengua, que se refiere a Primaria y ESO. El artículo 18 de dicha ley recoge este derecho, y aunque no se especifica qué se considera primera lengua siempre se ha entendido que comprende de los tres hasta los ocho años (incluye 4º, 5º y 6º de Infantil y 1º y 2º de Primaria). La escolarización es obligatoria a partir de los seis años (1º de Primaria), pero prácticamente todos los niños aterrizan en los colegios a los tres años.

Antes de entrar a la reunión, Joana Maria Mas, la presidenta de la asociación de directores de Infantil y Primaria (Adipma), explicaba que los colegios reclamaban concretar qué es primera enseñanza: cuando se escolariza por primera vez o cuando se inicia la lectoescritura. Quedan poco más de dos meses para que se inicie el proceso de admisión y Mas ve necesario tener esta información cuanto antes.

Juristas como Antoni Llabrés, miembro de la junta directiva de la OCB, ya alertaron de que la previsión del Plan PP-Vox de extender esta opción no solo a Infantil sino también al primer ciclo de Primaria con carácter general no tenía cobertura normativa.

Más allá de confirmar que la elección de primera lengua será a los tres años, los directores no lograron más información sobre el nuevo modelo lingüístico ni sobre el plan piloto para la elección de lengua en Primaria y ESO. Vera aseguró que "están trabajando" en el plan e insistió en los aspectos que ya se conocían: será voluntario, afectará a las asignaturas no troncales, se evaluará a los dos años y se hará mediante "desdoblamientos o agrupaciones flexibles" (separar a los alumnos en algunas horas si eligen castellano o catalán), algo que para los directores es segregar por lengua, por más que el Govern diga que no.

"Que me expliquen cómo se hará sin segregar", decía antes de la reunión Joan Ramon Xamena, presidente de la asociación de directores de Secundaria: "Hasta ahora solo hemos escuchado contradicciones y cosas sin sentido". Mas lamentó que los directores sean siempre "los últimos" en enterarse de todo cuando son "los responsables de aplicar los cambios". La directora recordó que los proyectos lingüísticos se diseñan según las necesidades de los alumnos y que es necesario que todos aprendan las dos lenguas cooficiales para garantizar "la igualdad de oportunidades" ya que ahora mismo el uso del catalán en la escuela "es mínimo ya que no es lengua de patio ni de relación social".