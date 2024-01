Aythami Santana Fernández, conocido como Tamito, es un maquillador profesional de 31 años que ha conseguido ser finalista en 'Make Up Star', un concurso de RTVE presentado por Pilar Rubio para descubrir a nuevos talentos de la industria. El medio Canarias 7 cuenta que el joven, procedente de Gran Canaria, es capaz de realizar «cualquier estilo de maquillaje», aunque está especializado en los ámbitos de belleza y moda.

Según explica este medio, a Fernández le viene la pasión por el mundo del maquillaje a raíz de los espectáculos. El joven trabajaba a los 17 años en la noche para poder pagarse sus estudios en peluqueria. «A tener que maquillarme fui ampliando mis conocimientos y me fue interesando este mundo», relata en una entrevista en Canarias 7.

En la entrevista también cuenta que su vida laboral no ha sido un camino de rosas: «Desgraciadamente en Canarias tuve dificultades para encontrar trabajo, aquí me salía alguno que otro, pero como no estaba titulado no me abrieron muchas puertas». "En el 2015, el canario alzó sus alas hasta Ibiza donde le dieron la oportunidad de trabajar en los mejores 'beach clubs' de la isla y se enfrentó al reto de maquillar y peinar al DJ David Guetta", indica el medio canario. «Fue bastante interesante, yo me pensaba que al ser un hombre pues le pones un poquito de base y lo peinas, pero él es un amor y está muy guay trabajar con personajes internacionales», admite Fernández. A raíz de trabajar con el famoso DJ, el maquillador regresó a su tierra Gran Canaria donde pudo crecer profesionalmente. «Creo que nadie es profeta en su tierra, pero yo llegué en 2015 de Ibiza y a mí me abrieron las puertas aquí, en mi isla, donde estoy bastante contento y agradecido», confiesa.