El icono de reality shows británicos y único hijo de la leyenda del fútbol George Best, Calum Best, está siendo juzgado hoy en la Audiencia Provincial de Palma por un presunto delito de agresión sexual cometido en Ibiza en 2022.

La denunciante ha relatado ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia que los hechos ocurrieron el 22 de abril de 2022, cuando coincidió con Calum Best en un local durante sus vacaciones en la isla. Según ha contado, ella y una amiga suya tuvieron primero un incidente con el acusado. Best se mostró molesto porque ellas grabaron un vídeo en el que él aparecía al fondo. "Yo entonces no sabía que era conocido. Dijo que no teníamos permiso y nos hizo borrar las imágenes. Estaba muy enfadado", ha contado.

Tras este altercado, la chica ha explicado que fue tras Best para pedirle perdón. "Estábamos en la parte trasera del local. Le pedí perdón y me dijo que todo estaba bien. Me dio un beso en los labios y me dijo que me quería enseñar una cosa. Me llevó a una esquina y me dijo que cerrara los ojos. Guió mi mano, la metió por dentro de sus pantalones y me hizo tocarle el pene", ha detallado. Según ha narrado, cuando se zafó y volvió con su amiga "estaba con un ataque de pánico". "Mi amiga me dijo que se lo contara al guardia de seguridad. Se lo expliqué, pero me dijo que esas cosas pasaban todo el tiempo y que no iba a llamar a la Policía", ha contado la joven.

Best no ha ofrecido todavía su versión de los hechos, ya que su abogado ha solicitado que declare en último lugar.

El acusado, de 42 años, es ahora presidente del equipo femenino del Dorking Wanderers FC y niega haber actuado mal en Sant Antoni.

La Fiscalía considera que se trata de un delito de abuso sexual por lo que reclama para el procesado tres años de cárcel, prohibición de acercarse a menos de cien metros de la víctima, de su domicilio y lugar de trabajo, y prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de cinco años. Además pide que sea inhabilitado para ejercer cualquier trabajo en contacto con menores durante un periodo de ocho años.

Antecedentes

Tal y como publica el Daily Mail, Calum, cuyo padre anotó 181 goles en 474 partidos con el Manchester United y fue internacional en 37 ocasiones con Irlanda del Norte, ya fue arrestado el 12 de octubre de 2015 en Reino Unido después de que una mujer de 20 años afirmara que él la había agredido sexualmente.

Estuvo detenido en el hotel Innside de Manchester después de una noche de fiesta con amigos. Sin embargo, la policía de Greater Manchester confirmó quince días después que el caso no había ido a más.

Calum, quien ganó Celebrity Love Island en 2006 con Bianca Gascoigne y protagonizó dos series de Celebrity Big Brother