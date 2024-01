El icono de reality shows británicos y único hijo de la leyenda del fútbol George Best, Calum Best, ha rechazado las acusaciones de una joven británica esta mañana en la Audiencia Provincial de Palma en la que se le juzgaba por un presunto delito de agresión sexual cometido en Ibiza en 2022.

El acusado, que ha rechazado responder al fiscal y solo ha contestado a las preguntas de su letrado, ha afirmado que no llegó a estar a solas con la joven. Según su versión, ella se acercó a él en dos ocasiones para hacerse una foto con él, a lo que accedió. Poco después, él fue a fumar con un amigo a la planta superior y ella los siguió. "Aquello ya era un poco extraño. Mi amigo y yo bajamos enseguida y ya no volví a verla", ha narrado. Aquella noche estuvo en otro local nocturno y a la salida se topó con dos policías que lo estaban esperando y lo detuvieron por los presuntos abusos a la joven. "He venido a Mallorca para limpiar mi nombre", ha afirmado Best.

Al final del juicio, el fiscal ha mantenido su petición de tres años de prisión por un delito de abuso sexual. Según ha considerado, el relato de la denunciante es "claro, coherente y persistente" y no hay indicios de que actúe movida por un "ánimo espurio"