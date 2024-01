Con solo 32 años, el ibicenco Rodrigo Pérez Bilbao es instructor de un programa de entrenamiento de pilotos de caza de la OTAN, "escuela de líderes", en la que se instruye a los especialistas de la Alianza en la Base Aérea de Sheppard (Texas, EEUU), según publica Vozpopuli.com.

Rodrigo Pérez Bilbao es capitán del Ejército del Aire y ya fue entrevistado por Diario de Ibiza en 2019. Su trayectoria militar cuenta con misiones en Senegal, Estonia, Lituania y Rumanía, con participación en más de diez ejercicios nacionales e internacionales, así como más de 1.400 horas de vuelo en F-18 y un total de 1.800 horas de vuelo que le han llevado a la base de Texas.

“Desde verano de 2023 estoy destinado como instructor en el 88 Fighter Training Squadron del programa de entrenamiento de pilotos de caza de la OTAN (Euro-NATO Joint Jet Pilot Training) en la Base Aérea de Sheppard”, apunta el capitán del Ejército del Aire a Vozpopuli.com.

Requisitos para ser instructor

Para ser instructor en este programa es necesario contar con un nivel de inglés profesional, una gran experiencia en aviones de caza y superar un curso de un nivel de exigencia muy alto que dura entre cuatro y siete meses.

El programa, en el que participan 14 países de la OTAN, pretende fortalecer los lazos entre los países miembros, entrenar a los pilotos de combate.

El curso está formado por tres módulos y el que imparte el ibicenco es 'Introducción a los Fundamentos del Combatiente' , denominado IFF por sus siglas en inglés.

“Al módulo de IFF llegan únicamente los alumnos que han sido ya elegidos para volar aviones de caza —explica el capitán ibicenco este medio—. Durante los tres meses que dura el curso, los alumnos reciben una introducción al vuelo táctico [o de combate], instruyéndose principalmente en el combate aéreo básico, combate aéreo avanzado ACM y en el bombardeo de armamento no guiado”.

'Independence day'

Rodrigo Pérez Bilbao siempre había soñado con ser piloto de combate, desde que tenía siete u ocho años. Para llegar a ello, hay que hacer la carrera de oficial del Ejército del Aire. Su padre, militar, le asesoró en la materia.

La película 'Top gun' no fue la inspiración del ibicenco en su carrera, sí lo fue, en cambio, 'Independence day', de Will Smith, tal y como explicó el capitán a Diario de Ibiza en 2019, ya que precisamente en la película vuela un F-18 [el mismo avión que él]. "Al ver eso, yo, como la mayoría de los niños, quería volar un avión como ese y yo no abandoné nunca esa idea", aseguraba Rodrigo Pérez Bilbao.