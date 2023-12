Vox saborea su victoria ante un PP decaído: «Solo nos arrodillamos ante Dios»

Vox tuvo ayer su pleno de gloria al saberse gran vencedor de las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos para 2024 y no esconde su entusiasmo ante una bancada del PP decaída: ha conseguido que le aprueben todas sus enmiendas y se ha reservado la potestad de tumbar las propuestas de los populares que considere. El partido, antes de comenzar el debate sobre las cuentas en el Parlament, publicaba en redes sociales una fotografía junto al portavoz del Partido Popular, Sebastià Sagreras, con el texto «protagonismo de la bancada de Vox en el Parlament tras el éxito de nuestro grupo parlamentario en la negociación de las cuentas públicas». Posteriormente la portavoz, Idoia Ribas, manifestaba de forma clara el sentir de su partido: «Solo nos arrodillamos ante Dios». La católica Marga Prohens aún no había tomado asiento.

Ribas asegura que hubieran preferido no haber llegado tan al límite con el debate de los Presupuestos la realidad es que les ha acabado beneficiando porque les ha permitido negociar con ventaja, aunque deja una frase que sirve como termómetro para entender el actual contexto político: «Las cosas no siempre salen cuando uno quiere, si bien lo importante es que salgan como uno quiere».

Sin querer hacer sangre con sus socios, la portavoz incide en que estas cuentas «satisfacen a ambas formaciones» porque servirán para «solucionar las carencias» de la gestión «ineficiente» del Pacto de Progreso: «Habrá una bajada sin precedentes de la presión fiscal y la libre elección de lengua es avanzar en libertad».

Después de semanas complicadas, con una crisis interna profunda, Ribas reivindica que sus compañeros son «personas valientes y comprometidas que tienen muy claros sus principios e ideales» y agradece el apoyo durante las negociaciones con el PP: «Nadie dijo que sería fácil y son muchas las piedras que vamos sorteando, pero estando unidos y siendo fieles al ideario de nuestro partido es como conseguiremos siempre avanzar». Todo ello ante la atenta mirada del tránsfuga Xisco Cardona, presente en la sala.

Ribas expresa con cierto regocijo de quien ha vencido de forma rotunda que la retirada de subvenciones a sindicatos y patronales será beneficioso para las organizaciones porque «son demasiado importantes» para estar en manos de los políticos: «Les estamos liberando de sus sometimientos».

En su turno, el portavoz del PP admitió dos posturas claras: «no me avergüenzo» de pactar con Vox y que en todo este tiempo «no hemos trabajado en otro escenario» que no fuera la aprobación de los Presupuestos en tiempo y forma. Unas declaraciones que vinieron acompañadas de un «somos perfectamente conscientes de lo que supone gobernar en minoría, pero no se ha negociado nada que vaya en contra del programa electoral ni en contra de la palabra dada».

Sobre el plan para la segregación lingüística, Sagreras defiende que se trata de una propuesta «totalmente asimilada por los ciudadanos que no están politizados» y ha defendido que Vox ha negociado «con la legitimidad de los 60.000 votantes» que obtuvieron el 28 de mayo: «Ha sido una negociación dura y tensa en muchos momentos porque habéis utilizado las herramientas que teníais para defender enmiendas que considerabais importantísimas».

La mayor parte de su discurso se centró en criticar a la izquierda por su actitud durante las negociaciones con Vox: «Nos han hecho ofertas vacías e interesadas, una trampa que no era sincera ya que solo pretendían complicarlo para que Balears se quedara sin presupuestos».