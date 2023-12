Los juguetes más deseados

Tras el éxito abrumador de la Casa de Muñecas de Gabby el año pasado (un juguete que quedó sin existencias y que todavía tiene mucha salida), las jugueterías de Ibiza no perciben de momento un artículo que arrase literalmente esta temporada, aunque todavía es pronto para saber qué escribirán los niños en sus cartas a Papá Noel y los Reyes Magos.

«En estos días empezamos a calentar motores... La gente más previsora viene a ver, a tantear, o visita la tienda con los niños para ver qué les gusta. Pero la dinámica es la del año pasado, esperar a los últimos días», afirma Yasmina Piñeiro, de Eivitoys. Con ella coincide Ángeles Esteban, directora de Citubo, quien afirma que el arranque de la campaña está siendo tranquilo.

Sobre qué juguetes van a triunfar esta Navidad, Ángeles Esteban opina:«Nosotros trabajamos muy bien el Lego, y podemos destacar también Bluey, el muñeco de la serie de televisión que está teniendo mucha aceptación en la primera infancia». Junto a esta línea, también tiene continuidad con otros años Paw Patrol que, según Yasmina Piñeiro, se ha convertido ya en un clásico.

La Nancy Aitana es la gran incógnita esta Navidad. «Podría convertirse en el juguete más demandado, que se queda sin stock», opina la responsable de Eivitoys, quien destaca también las mascotas de juguete y la vuelta del Furby y el Tamagotchi.

Para finalizar, la tendencia al alza de los juegos de mesa desde la pandemia continúa:«Sobre todo los juegos pequeños de cartas, que son económicos y fáciles de transportar», concluye la directora de Citubo.

Mascotas:de juguete

Regalar animales de compañía en Navidad no es una buena opción si no es una decisión familiar meditada pero, ¿qué tal si permitimos que los niños tengan su mascota de juguete? Tras el cerdito que triunfó hace dos temporadas y la cobaya del año pasado, este 2023 tiene mucho éxito el pequeño cordero Snowie, según Yasmina, de Eivitoys. Pero no son los únicos animales con los que pasar horas de diversión. En las jugueterías hay decenas de perros, gatos, koalas, conejos y pájaros con diferentes funciones, a los que este año se suma el clásico Furby que arrasó hace décadas.

Bluey: de la tele a casa

Bluey y su familia han conquistado los hogares de todo el mundo. Estos pastores australianos sacan la sonrisa a pequeños y mayores en su serie de televisión, y los niños quieren tenerlos en casa para jugar. El año pasado los juguetes de Bluey ya causaron sensación, y esta temporada muchos de los playsets (a casa, la piscina, la caravana...) van a aparecer bajo los árboles navideños.

Bebé Reborn: mamás y papás

Los juegos de imitación son muy recomentados por los especialistas en infancia. En el caso de los bebés de juguete, esta temporada se mantienen los reborn, que son mucho más realistas con un peso y características similares a los de un recién nacido de verdad. Lejos de los artículos de coleccionista que pueden alcanzar varios cientos de euros, existen diversas opciones para adecuarse a la edad de los niños que lo piden. «Tenemos varios en tienda pero también trabajamos por encargo», afirma Yasmina, de Eivitoys.

Spidey héroes reinventados

Los superhéroes son una apuesta segura para muchos en estas fiestas, pero este año sin duda la reinvención de Spiderman con la versión Spidey para los más pequeños está siendo un éxito. Figuras de acción, vehículos, aparcamientos, relojes, juegos, pupitres, correpasillos, patinetes... Hay un sinfín de opciones que a los pequeños seguidores de la serie de Spidey les encantarán.

Juegos: para la familia

Los juegos de mesa compactos, en su mayoría de cartas, son uno de los favoritos para toda la familia. Ocupan poco espacio y ofrecen horas de diversión. ‘Fantasma’, ‘Taco, Gato, Cabra, Queso, Pizza’, el ‘Dobble’ o el ‘Virus’ son algunos ejemplos de estos juegos, a los que se suman clásicos de toda la vida como el dominó, el parchís o el ajedrez, que también tienen salida en estas fechas.

Lego: a todas las edades

El clásico juguete de construcción Lego continúa siendo uno de los más deseados para Navidad entre un público muy diverso. Mientras los más pequeños pueden divertirse con los Lego Duplo para primera infancia, los niños más mayores encuentran en un sinfín de colecciones figuras para construir durante horas. Lego dispone también de colecciones para adultos.