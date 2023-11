Los juzgados de Ibiza reciben más de dos denuncias por violencia de género al día

Las cifras que miden la violencia de género en las Pitiusas ponen de manifiesto un aumento preocupante: los juzgados de guardia y el de Violencia sobre la Mujer han tramitado entre enero y junio un total de 458 denuncias contra hombres por maltratar a mujeres que son sus parejas o sus exparejas, lo que representa dos y media cada día o 76 al mes. Esta cifra es un 14% superior a la del mismo periodo del año pasado, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, y es la más alta de la serie histórica relativa al primer semestre del año.

También ha aumentado el número de mujeres víctimas si se comparan los datos del primer trimestre, cuando hubo 152, con los del segundo trimestre, en el que la cifra de afectadas por la violencia subió a 201, de las que 106 son extranjeras y 95, españolas. El incremento es considerable y alcanza un 32%. Ninguna de ellas era menor de edad.

Lo que no cambia es que es la intervención policial el hecho que desencadena la denuncia en la gran mayoría de los casos: tan sólo ocho mujeres presentaron directamente la denuncia en el juzgado en el primer semestre, y únicamente una la puso un familiar. Las otras 444 denuncias se registraron a raíz de un atestado policial: en 288 casos la puso la víctima, y en los 156 restantes se hizo de oficio, es decir, la actuación de un cuerpo de seguridad del Estado (policías locales, Guardias Civiles o Cuerpo Nacional de Policía) acabó en denuncia porque es un delito que se persigue de oficio, aunque la víctima no quiera interponerla.

Miedo al agresor y vínculo

El miedo hacia el agresor y la vinculación afectiva son los principales motivos por los que las mujeres deciden no denunciar o no declarar contra él. En el primer semestre, fueron siete las mujeres que no declararon contra el acusado, cuatro extranjeras y tres españolas. Por otro lado, cuatro denuncias llegaron al juzgado directamente con la presentación de un parte de lesiones.

Por lo que respecta al tipo de delitos, la mayor parte de los 458 que se denunciaron entre enero y junio fueron malos tratos físicos y psíquicos, y sólo diez fueron por maltrato psicológico. Además, hubo denuncias por 62 quebrantamientos de penas y 46 de medidas.

Por otra parte, en el primer semestre del año hubo 108 hombres enjuiciados en Ibiza por violencia de género, de los que 10 fueron absueltos y el resto, condenados. De éstos, 41 fueron españoles y 57, extranjeros. Hubo un total de 88 conformidades, es decir, que los acusados reconocieron el delito que se les imputaba y asumieron la pena, que se reduce cuando el agresor admite los hechos.

Por lo que respecta a las medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas, los juzgados ibicencos dictaron entre enero y junio un total de 130 de naturaleza penal. En 35 casos prohibieron al agresor volver al lugar del delito y en 46, le impusieron orden de alejamiento. Sin embargo, en el primer semestre no acordaron ninguna suspensión del régimen de visitas de los hijos ni de la guardia y custodia ni de la patria potestad, según se desprende de la estadística del Consejo General del Poder Judicial.

El número de denuncias por violencia de género en los juzgados registra una tendencia en aumento constante, al igual que otros datos relacionados con la violencia machista, como la estadística de la Oficina de la Dona, publicada hace unos días. En 2022, las denuncias presentadas en los juzgados ibicencos se dispararon un 23% con respecto al año anterior y alcanzaron las 946, el número más alto desde que hay registros.

La separación, el momento más peligroso para la mujer

Los juzgados dictan 72 órdenes de protección: en 54 casos los agresores eran exparejas

El momento de mayor riesgo para una mujer que sufre violencia por parte de su pareja es el de la separación, cuando decide alejarse de su maltratador para rehacer su vida. Cuando el agresor siente que pierde el control sobre su víctima es cuando suele reaccionar con una mayor violencia para mantener a la mujer sometida. Así lo ponen de manifiesto las cifras del Consejo General del Poder Judicial una vez más: los juzgados de Ibiza acordaron un total de 72 órdenes de protección para mujeres en el primer semestre del año, y en 55 casos los presuntos agresores eran sus exparejas. En 17 casos el hombre y la víctima aún mantenían relación afectiva (de ellos, 7 estaban casados).

Por esta razón, los expertos advierten a las mujeres de que cuando tomen la decisión de separarse y poner fin a la relación con el hombre que las maltrata, que pidan ayuda, bien a allegados o a servicios específicos, para evitar un mayor riesgo. En Ibiza, la Oficina de la Dona, dependiente del Consell Insular, tiene un programa de atención a mujeres víctimas de violencia de género, así como pisos de acogida. Está situada en el edificio de Servicios Sociales de Cas Serres, en la calle de Cosme Vidal Llàser, en el barrio de Cas Serres de Ibiza (de 8 a 14 horas de lunes a viernes). Su teléfono es 971 19 56 07 y su correo electrónico, dona@conselldeivissa.es.

Por otra parte, estas 72 órdenes y medidas de protección afectaron a 33 mujeres españolas y 39 extranjeras, y a 33 presuntos agresores españoles y 40 extranjeros.