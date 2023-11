Los residentes de Ibiza y Formentera ingresan 13.834 euros al año, por debajo de las 11 provincias más ricas

No se ajusta a la realidad la visión desde Madrid de que las islas del archipiélago balear conforman uno de los territorios más ricos de España. Los políticos ibicencos que han pasado por el Congreso de los Diputados o el Senado acostumbran a decir que, por esta falsa creencia, cuesta un mundo conseguir cualquier beneficio económico para compensar los perjuicios de la insularidad. Basta echar un ojo al atlas nacional de renta (salarios, pensiones y otras prestaciones) que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos del año 2021, para comprobar que los residentes en Balears no son tan pudientes, en comparación con otras regiones, como se pinta desde la capital del Estado. De todos modos, hay que tener en cuenta que este análisis se basa en los datos de la Agencia Tributaria y no tiene en cuenta la economía sumergida, que en las Pitiusas se presume que tiene mucho peso.

