El nuevo juez decano de Ibiza, Sergio González, ha defendido en su primer contacto con los medios de comunicación la necesidad de un plus de insularidad para los funcionarios de Justicia. "Algo que podría paliar la inestabilidad de las plantillas es el plus de insularidad, no es algo que vaya a solucionar el problema, pero ayudaría", ha manifestado el recién elegido como juez decano, que ha explicado que "cubrir bajas de funcionarios es dificilísimo, nadie quiere venir con su salario y el coste de la vivienda en Ibiza".

Ha valorado que "no tiene sentido" no reconocer este plus que existe en Canarias, "cuando todos sabemos lo que cuesta el alojamiento. ¿Qué funcionario puede venir aquí con su sueldo y pagar 1.500 euros de alquiler?", se ha preguntado. Ha reconocido que su nuevo cargo no puede dar soluciones directas a este problema, pero que puede "molestar" para que la tramitación de estos cambios se acelere. También ha indicado que será muy reivindicativo con la conclusión de los juzgados para poder reunificar todos los despachos de la Administración de Justicia en Ibiza, que actualmente se encuentran divididos entre los juzgados y el edificio Cetis. Ha explicado que una de sus primeras actuaciones será conocer en detalle las instalaciones para poder aprovechar todo aquello que ya está habilitado. Entre sus prioridades está la habilitación de una oficina de mediación en el propio edificio de los juzgados. Ganas de cambio Respecto a su nombramiento, González ha indicado que "había un sentir mayoritario" de que era necesario un cambio tras "muchos años" en el cargo de su antecesor, Juan Carlos Torres, que "ha hecho muchas cosas y al que hay que agradecemos su labor". Dicho esto, reconoció que había una sensación de que había "temas algo parados" y el cargo necesitaba de "un nuevo impulso". El anterior juez decano no presentó candidatura a la reelección, por lo que venció en el procedimiento de votación la única candidatura presentada por Sergio González. El nuevo Juez Decano tomará posesión de su cargo una vez se publique el nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que se calcula que será en el mes de septiembre. González es titular del juzgado de primera instancia número 3 de Ibiza, es originario de Valencia y lleva 12 años ejerciendo la judicatura en Ibiza. Accedió a la judicatura a través del cuarto turno, por el que se adjudica plaza por méritos a juristas de reconocido prestigio. Antes de ser juez ejercía la abogacía en el gabinete de abogados Garrigues.