El desencuentro entre el Defensor del Pueblo y el Obispado de Ibiza a costa del informe sobre abusos sexuales en la Iglesia presentado esta semana, en el que ambas instituciones parecen tener al menos una parte de razón. El Defensor del Pueblo coloca a la diócesis pitiusa entre las menos colaboradoras porque no aportó datos de nombres, siglas, lugares ni tipo de abusos que le fueron reclamados. En su respuesta, el obispo de Ibiza admite que no aportó esos datos y se justifica en que uno de los casos había sido archivado y, por lo tanto, no había víctimas ni victimarios, y en el segundo, porque estaba ya judicializado y no podía saltarse, afirma. «lo que dicta la ley (...) ni lo que sugiere la prudencia».

La gran afluencia de público el sábado en la Fira del Calamar de Sant Carles, con miles de personas a lo largo del día dispuestas a probar las diferentes especialidades. La temporada de verano ha terminado y las ferias gastronómicas vuelven a ser un reclamo de primer orden para los ibicencos.