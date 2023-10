Crisis en el Govern: Vox disciplina al PP en solo cien días

«Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de la estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende y exclama: ¡Tú también, hijo mío! Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito». La ultraderecha lectora de Jorge Luis Borges se encargó ayer de enseñar al PP de Marga Prohens que no es lo mismo un Govern en solitario que gobernar en minoría y tumbó sin miramientos el techo de gasto de los presupuestos de 2024, el primer paso para poder aprobarlos, al no haber conseguido el apoyo de los populares en su propuesta para implantar la libre elección de lengua en los colegios. La presidenta de Vox en Balears y diputada autonómica, Patricia de las Heras, envió un mensaje cristalino a su socio mayoritario: «No deben olvidar que gobiernan gracias a un acuerdo con nosotros, vamos a hacer valer todos y cada uno de nuestros votos».

La inflamable jornada pasó de páramo a incendio en menos de dos horas. El Partido Popular decidió tumbar la propuesta de Vox para garantizar la libre elección de lengua a partir del próximo curso en Educación Infantil y Primaria. Los populares se negaron a apoyar el texto original —la ultraderecha ya había avisado de que, si los populares no daban apoyo a su iniciativa en materia lingüística, iban a tumbar el techo de gasto—, que también incluía la libre elección en todas las etapas educativas a partir del curso 2025-2026. Los de Marga Prohens habían registrado a primera hora de la mañana nuevas enmiendas al texto de sus socios para corregir las presentadas el lunes, aunque al hacerlo fuera del tiempo reglamentario necesitaba obligatoriamente la unanimidad de toda la Cámara. El PSOE se negó desde el primer momento, dejando al PP al borde del abismo porque la consigna de Vox era clara: sin libre elección de lengua no hay techo de gasto.

Vox planteaba una propuesta de máximos, exigiendo que la libre elección de lengua se aplique hasta los doce años el próximo curso y se extienda a todas las etapas educativas a partir del 2025/2026. La iniciativa no contaba con el visto bueno del PP, que solo estaba dispuesto a aplicar la medida el curso que viene hasta los ocho años, tal y como había adelantado la presidenta del Govern, Marga Prohens, en los Desayunos Informativos de Europa Press del lunes en Madrid. Ahora los populares deberán iniciar una negociación para amarrar los votos de Vox, previo pago en formato lingüístico.

La justificación de Vox

Tras la dura derrota, Vox trató de convencer a los allí presentes de que rechazaban el techo de gasto por cuestiones meramente técnicas ―«no cumple la normativa de aplicación, que debe ser coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto»―, aunque De las Heras acabó por confesar que el problema residía única y exclusivamente en la actitud y el compromiso del PP: «En el acuerdo no se hablaba de techo de gasto, por lo que no nos pueden atribuir incumplimientos, pero sí había pacto para la libertad de los padres para elegir la lengua de escolarización en todas las etapas educativas». Una reprobación que se convirtió en sentencia a los pocos segundos: «Tenían la oportunidad de votar a favor de la proposición. Sin embargo, los titulares hoy son: ‘El PP tumba la libre elección de lengua en las aulas que proponía Vox’. No sé cómo le llama usted a eso si no es incumplimiento».

La presidenta del Govern, Marga Prohens, escribió pasadas las nueve de la noche en su perfil en la red social X: «Lamentablemente la izquierda y Vox han votado en contra del techo de gasto, esperamos que todo el mundo recapacite y poder tramitar cuanto antes los presupuestos para el 2024». El conseller de Hacienda, Antoni Costa, había recriminado anteriormente a sus socios que «pensaba que teníamos un pacto que nos permitía cumplir una gran parte del acuerdo».

Desde Vox mostraron durante todo el debate su descontento e incluso dieron la razón al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, cuando afirmó que no se debe abroncar a un socio cuando estás negociando y necesitas sus votos. Una consideración secundada por toda la oposición que se evidenció en la intervención del portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia: «Nos ha ofrecido diálogo, hoy, aquí, cuando todos sabemos en qué situación se encuentra. Antes no ha pretendido diálogo ni con sus socios y ha menospreciado a la oposición, estamos donde estamos por su responsabilidad».