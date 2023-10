«Parece mentira, pero hasta ahora no contábamos con datos sobre el peso de la mujer en la economía de España». Esta frase (u otras parecidas) se repitió ayer en varias ocasiones durante la mesa redonda ‘Se acabó: Dona i Economia’, que se celebró en el Club Diario de Ibiza. Una afirmación que por mucho que se repitiera no dejaba de sorprender. Este lunes se presentó en este auditorio el informe ‘La aportación de las mujeres a la economía en España’, impulsado por Pimec (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) y fue el punto de partida para debatir, con tres expertas de dicha patronal, sobre la situación actual y los efectos que tiene, por ejemplo, a la hora de diseñar políticas públicas y ayudas. La jornada fue financiada por el Consell de Ibiza.

Esto se ve claramente en que las medidas para afrontar la crisis económica derivada de la covid-19 han ido dirigidas, en gran medida, a sectores industriales, que están altamente masculinizados. A pesar de que los de servicios, en los que las mujeres predominan, han recibido la gran parte del golpe de dicha crisis.

«Hasta ahora teníamos información y datos, pero estaban todos segregados», señaló Maria Àngels Marí, secretaria general de Pimeef, que moderó la conversación, en la que participaron Maria Teixidor i Jufresa, abogada y presidenta de la comisión Mujer y Empresa de Pimec; Mireia Cammany, empresaria de una mediana Empresa y vicepresidenta de Pimec; y Elisabet Bach, consultora y presidenta de Pimec Autónomos.

Ayudas poscovid

Los Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), son una herramienta la crisis derivada de la pandemia y se elaboraron con la intención de que sentaran «las bases de la transformación de la actividad económica en los próximos años», tal y como recuerda el informe. Así, era fundamental incluir la perspectiva de género a la hora de fijar las inversiones, pero realmente no ha sido así. «Aquí, en España, se han aprobado 12 Perte. El primero fue el del automóvil, del coche eléctrico, y esto corresponde a una de las ramas de actividad con un efecto tractor más alto, de 3,28 puntos; y pertenece a una rama de industria manufacturera que tiene una presencia del 71% de hombres contra 29% de mujeres. De los 12 Perte, nueve son de sectores masculinizados y tres de sectores feminizados, relacionados con los servicios», criticó Mireia Cammany en su primera intervención. Pero ahí no acaba todo, puesto que si se analiza la inversión de los Perte, «resulta que a esos nueve sectores masculinizados, más industriales, va el 95% del total». Así, Cammany, que trabaja en el sector industrial, lamentó que «estamos generado una brecha mayor».

Nueve de los 12 Perte que se han aprobado en España son de sectores altamente masculinizados

Esta situación se debe a la no contemplación del papel de las mujeres en la economía y a no estudiar cómo cada medida que se adopta puede afectar de diferente manera a hombres y mujeres. De hecho, «el PIB se construye considerando únicamente el valor de las actividades dentro de los límites de la producción, por tanto, que tienen un valor en el mercado», recuerda el informe. Así, este medidor deja de lado las tareas no remuneradas, como la de los cuidados, que, sin embargo, son imprescindibles para que la economía de mercado funcione.

Barça femenino

El origen de este informe nace en la experiencia personal de Teixidor, que estuvo vinculada al Fútbol Club Barcelona: «Entré en la junta directiva en 2015, que es cuando decidimos profesionalizar el primer equipo de fútbol femenino en el club. Esto nos llevó a ir a buscar patrocinadores. Una de las respuestas más recurrentes que me encontraba al ir a pedir dinero para este equipo era: ‘Es que las mujeres no generáis’. Pues bien, esto va al revés, tú primero inviertes y luego generas», explicó Teixidor con cierta sorna, y recordando que grandes cantidades de dinero público han ido históricamente destinadas al deporte masculino.

Por su parte, Elisabet Bach explicó que las desigualdades reflejadas por «estas estructuras masculinizadas de desigualdad» que refleja este informe «se trasladan también a la mujer autónoma». Se refirió, por ejemplo, a que «las mujeres dan muchísima importancia a la conciliación familiar, tal y como se vio en un estudio que hicimos en 2021», así como a la brecha salarial: «En el trabajo por cuenta ajena es un 8,1% y en el trabajo por cuenta propia, según la OCDE, es de un 28,8%». «Si decimos que en el 75% de los casos, el emprendimiento se produce desde el trabajo por cuenta propia, significa que las mujeres, ya de entrada, contamos con menos recursos para montar nuestro negocio», agregó. También apuntó que, si las mujeres dedican más tiempo a trabajo no remunerado, esto complica desarrollar «un recurso tan importante para consolidar un negocio como es la red de contactos», debido a la falta de tiempo.

Hoy comienza a estudiarse la segunda parte de este informe para aportar soluciones a toda esta problemática. La vicepresidenta Pimeef, Consuelo Antúnez, presentó el acto y anunció que están poniendo en marcha la asociación de mujeres directivas.