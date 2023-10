Los hoteleros de Ibiza piden al Govern que el plan de circularidad no sea obligatorio

Mientras el nuevo Govern balear se encuentra en fase de retocar a su gusto la Ley Turística que ha heredado del anterior Ejecutivo, los hoteleros pitiusos han aprovechado la ocasión para pedir al conseller de Turismo, Jaume Bauzà, que uno de los cambios que introduzca sea que «el plan de circularidad no sea obligatorio, sino un requisito o que sume en la calificación, pero no que sea de obligado cumplimiento», según explicó Ana Gordillo, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera, tras la asamblea anual celebrada ayer por esta patronal en un hotel de Cala Martina (Santa Eulària).

Los empresarios pitiusos dan por descartado que el Govern suprima, como le piden ellos, la obligatoriedad de instalar camas elevables, pero sí le instan a que «dé más tiempo a aquellos que han hecho reformas recientemente» para sustituir ese mobiliario. También desean que «se recupere la disposición adicional cuarta de la Ley de Turismo, pues supone una ayuda para poder seguir renovando y reformando la planta hotelera. Es un incentivo para todo aquel que quiera remodelar su establecimiento».

En consonancia con lo dicho por la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en la Gala del Empresario de la CAEB el pasado jueves, cree la presidenta de los hoteleros que «las empresas deben tener libertad. Las medidas deben ser para incentivar, no para obligar y decir al empresario cómo debe hacer ciertas cosas».

Cambio de sábanas

Pone un ejemplo: «Una de las cosas que pedimos es que se suprima del plan de circularidad el cambio diario de sábanas. O que en la limpieza de las habitaciones sea el propio establecimiento el que decida si las quiere limpiar o no diariamente, pero que no sea obligatorio por ley. No queremos intervencionismo dentro de las empresas».

Mientras la presidenta de CAEB, Carmen Planas, apostó en la gala del jueves por la circularidad como herramienta para mejorar la competitividad, Gordillo subraya que los hoteleros pitiusos no están en contra de ese plan, sino de que sea una obligación: «Nosotros ya somos responsables. Cuando se aprobó la ley ya dijimos que todo eso ya lo hacíamos, pero que no queríamos que fuera una obligación, sino un incentivo».

Ecotasa: supresión

En cuanto al impuesto sobre estancias turísticas, la Federación se mantiene firme: «Proponemos también que se suprima, es nuestro mantra. Mientras tanto, que al menos se gaste en el lugar lo que se recauda». ¿Y qué les dijo el conseller de Turismo al respecto? «No nos dijo que no. Pero debemos seguir insistiendo en eso y en que se gaste en actuaciones turísticas, no como hemos visto estos últimos años, cuando ese dinero fue al cajón de gasto corriente de la Administración balear».

Entre los hoteleros hay satisfacción por las últimas medidas adoptadas por el Govern, como la recogida en el decreto de emergencia habitacional que permite precintar las viviendas que se utilizan para el alquiler turístico sin contar con el preceptivo permiso: «Para nosotros es una buena noticia que se lleven a cabo medidas que, por lo menos, generen un temor en aquellos que se dedican a realizar este tipo de prácticas ilegales. Es una competencia desleal y, además, causan muchísimos problemas a la hora de encontrar vivienda a los residentes y al personal que viene de fuera a encontrar trabajo».

Los hoteleros exigen, además, a que «se elimine el intervencionismo». «Está todo —afirma Gordillo— muy burocratizado. El que no tenga un departamento específico para llevar todos los papeleos, como los del plan de circularidad, tiene que contratar a alguien. Es muy tedioso».