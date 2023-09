«Unir generaciones por un Sant Antoni más limpio», así ha definido el lema de la campaña ‘Creixem Junts’ Pepita Torres, concejala de Medio Ambiente de Sant Antoni, hoy en una rueda de prensa para dar a conocer esta iniciativa que tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de reciclar correctamente los residuos: orgánicos, cartón, envases, vidrio o voluminosos (muebles y electrodomésticos, entre otros). En la presentación han estado también Juana Mena y Vega Domínguez, abuela y nieta, quienes son la imagen de esta campaña. Además, estuvo la técnica de medio ambiente Pepita Cardona.

«El objetivo es concienciar a nuestros ciudadanos de que merecemos un Sant Antoni limpio y cuidado. Para conseguirlo, por una parte, necesitamos esta colaboración», ha declarado Torres. «Nosotros lo estamos intentando mejorar con estas campañas, pero es necesario el compromiso y dedicación. Que actúe la gente con conciencia y que quieran al pueblo», ha destacado Torres, quien espera que esta medida sea fructífera y, por ejemplo, los vecinos dejen de depositar las bolsas de basura fuera del contenedor. La campaña incluye el reparto a domicilio de imanes con información sobre los horarios y los contenedores en los que hay que depositar los residuos.

El punto de partida para esta campaña son una abuela y una nieta, para inculcar las ideas de reciclaje a todas las generaciones. Según lo ha descrito Torres, se trata de que aquellos más adultos enseñen a los pequeños el amor por el pueblo, mientras que estos últimos muestran a los mayores lo que aprenden sobre reciclaje. «El Consistorio busca apoyarse en las costumbres cívicas de nuestros antepasados, los verdaderos pioneros del reciclaje, para que envíen un mensaje transgeneracional a sus nietos sobre la importancia de dejar un entorno limpio y cuidado a las generaciones venideras», señala el Ayuntamiento en una nota.

Hace una semana el Consistorio comenzó a instalar cámaras en cinco puntos para controlar que los ciudadanos no dejen las bolsas fuera de los contenedores. Por el momento, solo se ha previsto instalar cinco cámaras, que no han acabado de colocarse todavía, y por tanto aún no hay resultados, pero desde el Consistorio esperan que sea una medida que pueda ampliarse a más zonas. El objetivo es que los residuos se tiren correctamente.