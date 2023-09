Sant Josep avisa al promotor de Vadella 64 de que el generador tampoco tiene licencia para su nueva ubicación

El Ayuntamiento de Sant Josep forzó a la promotora de la controvertida promoción inmobiliaria Vadella 64, en Cala Vedella, a retirar el generador eléctrico que emplea para suministrar electricidad a los residentes y que se ubicaba, según el Consell, «en una zona de alto nivel de riesgo de incendio». Un portavoz del Consistorio indica que se abrió un expediente porque la promotora no contaba con licencia para disponer del grupo electrógeno.

Ante la necesidad de este aporte externo de energía eléctrica, la promotora (Cobblestones SL) ha reubicado el generador en el recinto de Vadella 64, pero sin tramitar tampoco la correspondiente licencia, según un portavoz municipal, que explica que la promotora presentó en el Consistorio una comunicación previa, pero «no es suficiente». Por ello, se ha comunicado a la promotora que debe tramitar una licencia.

Además, el Consistorio ha recibido una denuncia de la comunidad de propietarios de un edificio de una veintena de estudios situado justo detrás de Vadella 64 sobre las molestias que genera el grupo electrógeno. En el escrito, el arquitecto técnico Javier Gea, en representación de los propietarios y residentes en este conjunto residencial colindante con Vadella 64, advierte del «exceso de ruido y gases y humos» que sufren.

Ruido 24 hora al día

La denuncia indica que es en horario nocturno, además, cuando los vecinos sufren más las molestias por el ruido del generador. «Que Vadella 64 no disponga o no pueda disponer de suministro eléctrico por parte de una compañía generalista, no le autoriza a instalar un grupo electrógeno en el exterior, aunque sea dentro del recinto de la parcela, que provoca un perjuicio durante 24 horas al día», indica el escrito remitido al Consistorio el pasado 13 de septiembre y que, ante la falta de respuesta, fue remitido ayer mismo por segunda vez.

Previamente, Gea también denunció en el Consell de Ibiza, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y a la Fiscalía el riesgo de incendio de la ubicación inicial del generador, en un área arbolada de la calle Esteperol. La institución insular, al no tener competencias en suelo urbano, remitió la denuncia al Ayuntamiento de Sant Josep.

Tal como publicó este diario, hasta el pasado mes de abril, la promotora se hacía cargo del coste del carburante con el que se alimenta el generador, pero desde entonces los propietarios de los estudios locales, que deben ser de uso comercial, son los que lo pagan.

Hace cuatro años, el Consell de Ibiza concedió las primeras 15 cédulas de habitabilidad para estudios comerciales de la primera de las cuatro fases del edificio, ya terminado. En 2018, el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, a instancias de la Fiscalía, inició diligencias ante la supuesta comisión por parte del promotor de Vadella 64 de un delito de estafa y falsedad documental por la venta de esta promoción inmobiliaria como viviendas, cuando, según la normativa municipal de Sant Josep en vigor, son estudios de uso comercial. Precisamente, la dirección general de Consumo del Govern ya impuso a la promotora una sanción de 24.000 euros por publicidad engañosa.