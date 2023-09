📍18:30. Portinatx @Delabritja



🚒 🗻 Actuam per rescatar una persona de 55 anys que s'ha precipitat per un penya-segat.



Afortunadament no ha patit lesions de consideració, però ha estat atès per el @SAMU061IB per atac d'ansietat.



🚒 2 vehicles, 7 bombers #GRV, 2 bombers. pic.twitter.com/YR9VCiylaX