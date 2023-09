Donaciones para Ibiza In, el regalo que pide una socia por su cumpleaños

«Este año, para mi cumpleaños, voy a pedir donaciones para Ibiza In. He elegido esta organización sin ánimo de lucro porque su misión significa mucho para mí y espero que contribuyáis con la causa como forma de celebrarlo conmigo». Es la petición que hace una de las integrantes de la asociación Ibiza In, que trabaja por la plena inclusión de las personas con discapacidad, con motivo de su cumpleaños, que celebra este fin de semana.

La mujer, madre de una de las niñas con capacidades diferentes que participa en las actividades de la asociación, ha lanzado esta campaña a través de Instagram. Aprovechando la opción de colectas que ofrece la aplicación «siempre que estén dadas de alta en redes como Instagram o Facebook para esta opción», comenta la mujer, que no es la primera vez que decide aprovechar su cumpleaños para hacer algo solidario. Segundo cumpleaños solidario «El año pasado por mi cumpleaños ya lo hice. Se recaudaron 285 euros», comenta la mujer, que destaca que varias personas relacionadas con la asociación han iniciado campañas parecidas en los últimos años a través de las redes sociales. «Aunque se recaude poquita cosa es bonito ver que alguien ha creado una recaudación para tu causa», indican desde la asociación, visiblemente contentos por esta iniciativa. «Todo suma», reconocen, agradecidos. La cumpleañera se ha marcado el objetivo de recaudar 200 euros en los próximos doce días. Ayer por la tarde había reunido ya 30 y confía en que las donaciones continúen en los próximos días, así como la gente se vaya enterando. Su objetivo con esta iniciativa es ayudar a la entidad para que siga trabajando para mejorar el día a día de niños como su hija. «Es una forma solidaria de celebrarlo», señala.